Apple 21.5 inç'lik iMac satışını sonlandırdı

Apple, kendi işlemcisini geliştirmesiyle birlikte Intel'in güç verdiği sistemlerin satışını durdurmaya başladı. Bu noktada son olarak 21.5 inç'lik iMac de sessiz sedasız piyasadan çekildi. Şirket şu ana kadar 1099 dolar üzerinden çift çekirdekli modeli satıyordu. Ancak 29 Ekim itibariyle 21.5 inç'lik model web sitesinden kaldırıldı.

Nispeten düşük fiyat, küçük boyut ve eski bağlantı noktaları sebebiyle 21.5 inç'lik modelin artık birçok kullanıcıyı heyecanlandırmadığı üzerinde duruluyor. Şu anda Apple Silicon'a geçmeye hazır olmayan kullanıcıların tek kaçış noktası ise 27 inç'lik iMac veya 1099 dolarlık bir Mac mini.

TEKNOLOJİ Apple'dan resmi açıklama geldi: iMac Pro satışları sonlanıyor