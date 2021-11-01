Teknoloji Apple 215 inçlik iMac satışını sonlandırdı
İNTERNET

Apple 21.5 inç'lik iMac satışını sonlandırdı

Apple, yeni nesil iMac'lerin duyurulmasının ardından Intel işlemcili 21,5 inç'lik iMac'ler için satışları tamamen sonlandırdı. Yani şu anda Apple web sayfasından ürünü satın almak mümkün değil.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple 21.5 inçlik iMac satışını sonlandırdı
iMac

Apple, kendi işlemcisini geliştirmesiyle birlikte Intel'in güç verdiği sistemlerin satışını durdurmaya başladı. Bu noktada son olarak 21.5 inç'lik iMac de sessiz sedasız piyasadan çekildi. Şirket şu ana kadar 1099 dolar üzerinden çift çekirdekli modeli satıyordu. Ancak 29 Ekim itibariyle 21.5 inç'lik model web sitesinden kaldırıldı.

Nispeten düşük fiyat, küçük boyut ve eski bağlantı noktaları sebebiyle 21.5 inç'lik modelin artık birçok kullanıcıyı heyecanlandırmadığı üzerinde duruluyor. Şu anda Apple Silicon'a geçmeye hazır olmayan kullanıcıların tek kaçış noktası ise 27 inç'lik iMac veya 1099 dolarlık bir Mac mini.

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