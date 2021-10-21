Apple aşılanmamış çalışanlardan günlük koronavirüs testi isteyecek

Apple, aldığı yeni kararla birlikte Google'ınyolundangiderek tüm çalışanların mutlaka 'aşılı olması gerektiğini' vurguluyor. Ancak şimdilik yine de her gün test yaptıran kişiler için bu kural esnetiliyor. Teknolojidevi yeni kararla birlikte ofise dönüşte bu sistemi standart haline getirmeyi planlıyor.

Şirketin perakendemağazasıçalışanları, tüketiciyle birebir temas olmasına rağmen günlük testlere dahil edilmeyecek. Bu kategoride yer alan personellerin haftada iki kez test yaptırmış olması yeterli. Apple'ınofis çalışanları gibi, aşılı personelin de yalnızca haftalık hızlı testlerden geçmesi gerekecek. Teknoloji devinin bir KOVID-19 aşı talimatı yayınlayıp yayınlamayacağı ise şimdilik belli değil.

Apple'ın şimdilik bu kuralları 1 Kasım'dan itibaren uygulayabilmesi için çalışanlarına aşı durumlarını bildirmeleri ve kanıt göstermeleri için 24 Ekim'e kadar süre verdiğini bildirdi. Aşılanmamış çalışanların hızlı test kitleriyle yaptırdığı / yaptığı testler de kabul ediliyor.

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