Apple tamir sağlama programının kapsamını genişletti

Apple, bundan 2 sene önce aktif ettiği tamir sağlama programınınkapsam alanını genişletiyor. İlk etapta hem Kanada hem de Avrupa ülkelerini listeye dahil eden şirket, halka içerisine artık toplamda 200 ülkenindahil edildiğini duyurdu.

Bu kapsamda artık tamir sağlayıcılar aslında Apple'ın tamamen orijinal parçalarına erişebiliyor. Tabii bu noktada asıl amaç servis noktalarının sayısını artırmak.

Tabii bu noktada servis noktalarının atması gereken bazı adımlar var. Özellikle sertifika programından geçme süreci işliyor ve bu sınavlar da doğrudan internet üzerinden gerçekleşiyor.

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