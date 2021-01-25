Apple uyardı: Kalp pili kullananlar iPhone 12'yi kalbine yakınlaştırmasın

Apple, iPhone 12 ve beraberinde duyurulan MagSafe aksesuarlarının kalp pillerine yakınlaştırılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Kısa süre önce web sitesi üzerinde düzenlenen destek belgesi detayları net biçimde gösteriyor. Kalp rahatsızlıkları olanların bu duruma mutlaka dikkat etmesi gerektiği de özellikle belirtiliyor.

Bu uyarı iPhone 12 serisi ve MagSafe aksesuarları için geçerli.

iPhone 12 kullanıcılarını uyardı

Normal bir şekilde iPhone kullananlar için hiçbir sorun yok. Fakat telefonu ceket ya da gömlek cebine konulmaması konusunda bir uyarı daha var.

Apple'ın konuyla alakalı yaptığı tam açıklama ise şu şekilde:

iPhone mıknatısların yanı sıra, elektromanyetik alanlar yayan bileşenler ve telsizler içerir. Bu mıknatıslar ve elektromanyetik alanlar kalp pili ve defibrilatör gibi tıbbi aygıtlarda parazite yol açabilir. REKLAM Tüm iPhone 12 modellerinde önceki iPhone modellerine göre daha fazla sayıda mıknatıs vardır. Ancak bu modellerin, tıbbi aygıtlarda manyetik olarak parazite yol açma konusunda önceki iPhone modellerine göre daha büyük bir risk oluşturması beklenmemektedir.Tıbbi aygıtınıza özel bilgileri edinmek ve tıbbi aygıtınızla iPhone arasında güvenli bir mesafe bırakmanız gerekip gerekmediğini öğrenmek için doktorunuza ve tıbbi aygıtın üreticisine danışın. Pek çok tıbbi aygıt türü mevcuttur. Üreticiler genelde, parazit oluşma riskini ortadan kaldırmak için aygıtlarının kablosuz veya manyetik ürünlerin yakınındayken güvenli şekilde kullanılmasına ilişkin öneriler sağlar. iPhone'un tıbbi aygıtınızda parazite yol açtığından şüpheleniyorsanız iPhone'unuzu kullanmayı durdurun.