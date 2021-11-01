Apple yöneticileri yeni MacBook Pro'larda neden Face ID olmadığını açıkladı

Yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'lar hemen herkes tarafından beğeniyle karşılanmış olsa da, dokunmatik ekran ve Face ID gibi eksik özellikler hakkındaki soru işaretleri devam ediyor. Apple yöneticileri, kullanıcıların merak ettiği 'yeni Mac'lerde neden Face ID yok?' sorusunu cevapladı.

Apple'ın donanım mühendisliği kıdemli başkan yardımcısı John Ternur'un açıklaması şöyle:

Bir iPad söz konusu olduğunda dünyanın en iyi dokunmatik bilgisayarını yapıyoruz. iPad'ler tamamen bunun için optimize ediliyor. Ve Mac'ler ise tamamen bilgisayar kullanımına göre ayarlanıyor. Bunu değiştirmek için bir neden hissetmedik.

Yeni Mac'lerde neden Face ID yok?

Yenilenen MacBook Pro, tabletlerdekine benzer bir çentikle geliyor. Sebebi ekran çerçevelerini ufaltarak ön kamera ve sensörleri buraya yerleştirmek. Bu Apple'ın Mac ve iPad ürün pazarlarından sorumlu başkan yardımcısı TomBoger bir röportajında 'eller zaten klavyede olduğundan Touch ID bir bilgisayar için daha kullanışlı.' şeklinde açıklama yapıyor.

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