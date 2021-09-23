Apple'ı etkileyecek karar: AB'den akıllı telefonlara tek tip şarj düzenlemesi

AB Komisyonu, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeye yönelik yasa teklifi hazırladı. Buna göre, AB ülkelerinde satılan tüm telefon, tablet ve kulaklıkların ortak bir şarj bağlantı noktasına sahip olması gerekecek. Üreticiler, elektronik cihazlara USB-C tip şarj girişi koymak zorunda olacak.

Ayrıca, cihazların hızlı şarj edilmesine yönelik teknolojiler de uyumlu hale getirilecek. Her yeni satın alınan cihazla birlikte yeni bir şarj aleti sağlanmayacak. Elektronik cihazların şarj aletleri ayrı biçimde satışa sunulacak.

TÜM CİHAZLAR İÇİN TEK ŞARJ CİHAZI AMAÇLANIYOR

Söz konusu düzenleme, akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir hoparlör, taşınabilir oyun konsolu gibi cihazları kapsayacak.

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Teklif, tüketicilerin çok sayıda kablo ve şarj cihazı taşımalarını önlemeyi ve çeşitli elektronik ürünlerde tek şarj cihazı kullanabilmelerini amaçlıyor.

Çevreye verilen zararı ve atıkları azaltmayı da hedefleyen düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

ONAY SONRASI 24 AYLIK GEÇİŞ SÜRECİ VAR

Söz konusu onayların ardından 24 aylık bir geçiş süreci uygulanması ve sonrasında tek tip şarja geçilmesi bekleniyor.

Halihazırda çoğu Android cihaz USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor.

APPLE'I OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Bu düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor. Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.

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Apple, tek tip girişin inovasyona zarar vereceğini, elektronik atıkları artıracağını ve tüketiciyi rahatsız edeceğini iddia ediyor.

TEKNOLOJİ Xiaomi'nin yeni şarj teknolojisi telefon bataryasını 8 dakikada tamamen dolduruyor

FOTOĞRAF 12 Çektiği video ile soğan ile gerçekleştirdiği bir takım işlem sonrasında elektronik cihazını sanki pirize takar gibi kullanmayı başardı. Arkadaşının verdiği fikir ile sebzelerle elektrik enerjisi üretebileceğini düşünen Owen Luis bunu gerçekleştirdiği deney ile kanıtlamışa benziyor. Bu deneyinde soğan kullanarak işe başlayan genç, sonunda amacına oldukça sıra dışı bir şey bularak son buluyor. Peki bu nasıl gerçekleşebilir? Sebzelerin tümünde iyon bulunuyor. Enerji içecekleri de bu iyonları harekete geçirecek bir takım karışımlara sahip Yani uygun şartları oluşturup enerji içeceği ve sebzelerdeki iyon miktarını bir araya getirdiğinizde teorik olarak böyle bir elektrik enerjisinin açığa çıkması oldukça muhtemel. Owen Louisin ise kullandığı yöntem şu şekilde; Bir tornavida veya delici bir alet ile soğanın her iki tarafına eşit bir delik açıyorsunuz. Soğanı herhangibir enerji içeceğinin içine bırakıp yaklaşık yarım saat bırakıp kimyasal reaksiyona geçmesini bekliyorsunuz. . . En az yarım saat beklettiğiniz soğanı çıkartıp, hiç bir yeri ıslak kalmayacak şekilde kuruluyorsunuz. Daha sonra elektronik cihazın usb kablosunu soğana batırıp adeta bir piriz gibi kullanıyorsunuz. Akıllı telefona ilginç şarj yöntemi Akıllı telefona ilginç şarj yöntemi İngilterede Owen Louis isimli bir genç oldukça sıra dışı bir yöntem kullanarak teknolojik bir cihazı şarj edip kullanmayı başardığını iddia etti.





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