Teknoloji Appleı etkileyecek karar ABden akıllı telefonlara tek tip şarj düzenlemesi
AVRUPA MOBİL

Apple'ı etkileyecek karar: AB'den akıllı telefonlara tek tip şarj düzenlemesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, birlik ülkelerinde satılan akıllı telefon, tablet ve kulaklık gibi elektronik cihazlarda ortak şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenleme teklif etti.

Haber Merkezi AA
Appleı etkileyecek karar: ​ABden akıllı telefonlara tek tip şarj düzenlemesi
Arşiv

AB Komisyonu, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeye yönelik yasa teklifi hazırladı. Buna göre, AB ülkelerinde satılan tüm telefon, tablet ve kulaklıkların ortak bir şarj bağlantı noktasına sahip olması gerekecek. Üreticiler, elektronik cihazlara USB-C tip şarj girişi koymak zorunda olacak.

Ayrıca, cihazların hızlı şarj edilmesine yönelik teknolojiler de uyumlu hale getirilecek. Her yeni satın alınan cihazla birlikte yeni bir şarj aleti sağlanmayacak. Elektronik cihazların şarj aletleri ayrı biçimde satışa sunulacak.

TÜM CİHAZLAR İÇİN TEK ŞARJ CİHAZI AMAÇLANIYOR

Söz konusu düzenleme, akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir hoparlör, taşınabilir oyun konsolu gibi cihazları kapsayacak.

Teklif, tüketicilerin çok sayıda kablo ve şarj cihazı taşımalarını önlemeyi ve çeşitli elektronik ürünlerde tek şarj cihazı kullanabilmelerini amaçlıyor.

Çevreye verilen zararı ve atıkları azaltmayı da hedefleyen düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

ONAY SONRASI 24 AYLIK GEÇİŞ SÜRECİ VAR

Söz konusu onayların ardından 24 aylık bir geçiş süreci uygulanması ve sonrasında tek tip şarja geçilmesi bekleniyor.

Halihazırda çoğu Android cihaz USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor.

APPLE'I OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Bu düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor. Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.

Apple, tek tip girişin inovasyona zarar vereceğini, elektronik atıkları artıracağını ve tüketiciyi rahatsız edeceğini iddia ediyor.

Xiaomi'nin yeni şarj teknolojisi telefon bataryasını 8 dakikada tamamen dolduruyor
TEKNOLOJİ
Xiaomi'nin yeni şarj teknolojisi telefon bataryasını 8 dakikada tamamen dolduruyor

Akıllı telefona ilginç şarj yöntemi
FOTOĞRAF 12
Title
Çektiği video ile soğan ile gerçekleştirdiği bir takım işlem sonrasında elektronik cihazını sanki pirize takar gibi kullanmayı başardı.
Title
Arkadaşının verdiği fikir ile sebzelerle elektrik enerjisi üretebileceğini düşünen Owen Luis bunu gerçekleştirdiği deney ile kanıtlamışa benziyor.
Title
Bu deneyinde soğan kullanarak işe başlayan genç, sonunda amacına oldukça sıra dışı bir şey bularak son buluyor.
Title
Peki bu nasıl gerçekleşebilir? Sebzelerin tümünde iyon bulunuyor. Enerji içecekleri de bu iyonları harekete geçirecek bir takım karışımlara sahip
Title
Yani uygun şartları oluşturup enerji içeceği ve sebzelerdeki iyon miktarını bir araya getirdiğinizde teorik olarak böyle bir elektrik enerjisinin açığa çıkması oldukça muhtemel.
Title
Owen Louisin ise kullandığı yöntem şu şekilde; Bir tornavida veya delici bir alet ile soğanın her iki tarafına eşit bir delik açıyorsunuz.
Title
Soğanı herhangibir enerji içeceğinin içine bırakıp yaklaşık yarım saat bırakıp kimyasal reaksiyona geçmesini bekliyorsunuz.
Title
.
Title
.
Title
En az yarım saat beklettiğiniz soğanı çıkartıp, hiç bir yeri ıslak kalmayacak şekilde kuruluyorsunuz.
Title
Daha sonra elektronik cihazın usb kablosunu soğana batırıp adeta bir piriz gibi kullanıyorsunuz.
Title
Akıllı telefona ilginç şarj yöntemi
Akıllı telefona ilginç şarj yöntemi
İngilterede Owen Louis isimli bir genç oldukça sıra dışı bir yöntem kullanarak teknolojik bir cihazı şarj edip kullanmayı başardığını iddia etti.


Abone Ol Google News
Dört gollü maçtakazanan çıkmadı

Dört gollü maçta
kazanan çıkmadı

​Trabzonspor 10 kişi kaldığı maçta Konyaspor'la berabere kaldı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Fenerbahçe sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor.
Çekya Başbakanı Babişten göçe karşı kesin çözüm önerisi: Bulgaristan-Türkiye sınırına tel örgü çekelim

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kürt sorunu açıklaması.
Lokumlarla karşılandılar

Lokumlarla karşılandılar

​Seyahat kısıtlaması sonrası ilk İngiliz kafilesi Türkiye'de.

​Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.