Xiaomi'nin yeni şarj teknolojisi telefon bataryasını 8 dakikada tamamen dolduruyor

Çinli üretici Xiaomi, bundan 2 yıl önce 100 Watt hızlı şarj teknolojisini tanıttığında epey takdir toplamıştı. Bu sayede 4000 mAh kapasitedeki bir batarya yalnızca 17 dakikada tamamen şarj edilebiliyordu. Daha sonrasında OPPO devreye girdi ve 125 Watt kablolu şarj çözümünü duyurdu. Aradan geçen süreçte birçok farklı şirket benzer teknolojiler üzerine yoğunlaştı. Ama Xiaomi son attığı adımla hız konusunda tekrardan zirveye oturdu denilebilir.

Kablolu olarak 8 dakikada yüzde 100 dolum gerçekleşiyor.

Xiaomi, şirketin hem kablolu hem de kablosuz şarj hızları için yeni bir dünya rekoru kırdığını duyurdu. HyperCharging olarak isimlendirilen sistem, 4000 mAh kapasitedeki bataryayı kablolu olarak 8 dakikada, kablosuz olarak da 15 dakikada doldurabiliyor.

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Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge

Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryonepic.twitter.com/muBTPkRchl

— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021

Şirket, 200W kablolu bir şarj cihazı üzerinden Mi 11 Ultra akıllı telefonu gösterdi. Video, telefonun sadece 44 saniye içinde yüzde 0'dan yüzde 10'a, 3 dakikada yüzde 50'ye ulaştığını ve tam şarjın 8 dakika sürdüğünü gösteriyor. Bunlar kablolu bağlantıyla ulaşılan rakamlar. Ek olarak kablosuz şarj konusunda da 1 dakikada yüzde 10'luk dolum gerçekleşiyor; 7 dakika yüzde 50 ve 15 dakika sonunda ise batarya tamamen dolmuş oluyor.

Yine de, bir sonraki Xiaomi tepe seviyesi akıllı telefonun 200 Watt'lık bu yeni kablosuz şarj teknolojisiyle gelmesini beklememek gerek. HyperCharge teknolojisi, henüz akıllı telefonlara uygulanmaktan uzak. Ama önümüzdeki süreçte bir şekilde standart hale geleceğine şüphe yok.

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TEKNOLOJİ Xiaomi rekor hızda şarj olan akıllı telefon geliştiriyor