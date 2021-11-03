Teknoloji Araştırma sonuçlandı En çok kullanılan web tarayıcılar belli oldu
İNTERNET

Araştırma sonuçlandı: En çok kullanılan web tarayıcılar belli oldu

StatCounter tarafından yürütülen 'web tarayıcı pazar araştırması' sonuçlandı. İstatistiklere göre Google Chrome hem dünya genelinde hem de Türkiye'de en fazla kullanılan web tarayıcı. Üstelik Türkiye'deki kullanım dünya genelinin de üzerinde.

Abone Ol Google News
Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Araştırma sonuçlandı: En çok kullanılan web tarayıcılar belli oldu
Google Chrome

Dünyanın en çok tercih edilen web tarayıcılarını gösteren bir dizi farklı araştırma var. Son olarak StatCounter tarafından paylaşılan yeni istatistikler, hem masaüstü hem de mobilde Google Chrome'un lider konumunda olduğunu gösteriyor. Hemen arkasından ise Apple'ın varsayılan web tarayıcısı Safari geliyor.

İstatistikler, Google Chrome'un dünya genelinde yüzde 64.7 ile lider olduğunu gösteriyor.
İstatistikler, Google Chrome'un dünya genelinde yüzde 64.7 ile lider olduğunu gösteriyor.

Üçüncü sırada Edge ve dördüncü sırada ise Firefox yer alıyor. Yani aslında Firefox bu noktada Edge'in bir adım önünde. Listenin tamamı ise şu şekilde:

    - Google Chrome: Yüzde 64.7
    - Apple Safari: Yüzde 19.04
    - Microsoft Edge: Yüzde 3.99
    - Mozilla Firefox: Yüzde 2.8
    - Opera: Yüzde 2.36

Türkiye'de en fazla kullanılan web tarayıcı hangisi?

Chrome'un Türkiye'deki kullanım oranı ise dünya ortalamasının da üzerinde ve yüzde 78 civarında.
Chrome'un Türkiye'deki kullanım oranı ise dünya ortalamasının da üzerinde ve yüzde 78 civarında.

Aslında dünya genelindeki sıralama benzer şekilde Türkiye'de de devam ediyor. Hatta Chrome'un ülkemizdeki kullanım oranı yüzde 78 seviyesinde.

Google Chrome'da kısa web sitesi adresi devri sona eriyor
TEKNOLOJİ
Google Chrome'da kısa web sitesi adresi devri sona eriyor

Google Chrome için gelişmiş güvenlik özellikleri geliyor
TEKNOLOJİ
Google Chrome için gelişmiş güvenlik özellikleri geliyor

Chrome 90 ile kullanışlı bir bağlantı paylaşım özelliği geliyor
TEKNOLOJİ
Chrome 90 ile kullanışlı bir bağlantı paylaşım özelliği geliyor
Kirada zamoranı belli oldu

Kirada zam
oranı belli oldu

Ev sahipleri bu oranın üzerine çıkamayacak.
Tik-tok uğruna canlarını hiçe saydılar

Tik-tok uğruna
canlarını hiçe saydılar

​Çatıdaki çocuklar yürekleri ağza getirdi.
Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​Ekim ayında yüzde 2,39 artış yaşandı.

​Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, kendini savunmak isterken açığa düştü.

​CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.