Araştırma sonuçlandı: En çok kullanılan web tarayıcılar belli oldu

Dünyanın en çok tercih edilen web tarayıcılarını gösteren bir dizi farklı araştırma var. Son olarak StatCounter tarafından paylaşılan yeni istatistikler, hem masaüstü hem de mobilde Google Chrome'un lider konumunda olduğunu gösteriyor. Hemen arkasından ise Apple'ın varsayılan web tarayıcısı Safari geliyor.
Üçüncü sırada Edge ve dördüncü sırada ise Firefox yer alıyor. Yani aslında Firefox bu noktada Edge'in bir adım önünde. Listenin tamamı ise şu şekilde:
- - Google Chrome: Yüzde 64.7
- Apple Safari: Yüzde 19.04
- Microsoft Edge: Yüzde 3.99
- Mozilla Firefox: Yüzde 2.8
- Opera: Yüzde 2.36
Türkiye'de en fazla kullanılan web tarayıcı hangisi?
Aslında dünya genelindeki sıralama benzer şekilde Türkiye'de de devam ediyor. Hatta Chrome'un ülkemizdeki kullanım oranı yüzde 78 seviyesinde.