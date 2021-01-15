Areda Survey araştırması: WhatsApp'tan geçiş yapanlar BiP'i daha güvenli buluyor

Areda Survey, 4 Ocak 2021'de duyurulan WhatsApp gizlilik sözleşmesinin ardından yeni bir araştırma yayınladı. CAWI yani Computer Aided Web Interviewing olarak isimlendirilen kantitatif yöntemle gerçekleştirilen ve 12 Ocak ile 14 Ocak 2021 tarihleri arasında saha çalışması yapılan araştırma, 'iletişim' konusunda birçok farklı alt başlık içeriyor. Bunlardan biri mesajlaşma grupları... Araştırma sonuçlarınagöre katılımcıların %59,1'i iletişim uygulamalarında aile gruplarına üye. Benzer şekilde meslek gruplarına üye olanların sayısı ise %35 civarında.

WhatsApp'ı kaldırıp BiP'e geçen kullanıcıların oranı oldukça fazla.

WhatsApp alternatiflerine yönelen kullanıcılar BiP'i tercih ediyor ve BiP uygulaması diğer sohbet uygulamalarından daha güvenli bulunuyor.

Yeni sözleşmesi öncesinde araştırmanın yapıldığı kişilerin çok büyük bir bölümü (%86.5) WhatsApp kullandığını belirtirken, sözleşme sonrası ise kararlarını değiştirmiş durumda. Hatta 'hangi mesajlaşma uygulamasını daha güvenli buluyorsunuz?' sorusunun cevabı %38,2 ile BiP'e ait.

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Ayrıca WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini onaylamayan kullanıcıların sayısı da oldukça fazla. Araştırma sorularının yöneltildiği kişilerin %32,2'si sözleşmeyi onaylamadığını belirtiyor. Ek olarak, 'hayır onaylamadım ve uygulamayı kaldırdım' şeklinde yanıt verenler ise %11,5 civarında. Bundan sonraki süreçte uygulamayı kaldırmayı düşünenlerin oranı ise %31,3 olarak belirtiliyor.

Diğer bir açıdan bakıldığında BiP'e geçen kullanıcılar özellikleri yeterli buluyor ve uygulamayı gerçekten başarılı görüyor.

Araştırmada bir de 'yeni kullanmaya başladığınız mesajlaşma uygulamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' şeklinde soru yer alıyor. Buradaki yanıtlar da genel olarak kullanıcıların en fazla geçiş yaptığı BiP uygulamasından memnun olduğunu gösteriyor.

Kullanıcılar hiçbir sosyal medya platformuna güvenmiyor.

Kullanıcılar, mesajlaşma uygulamalarını tercih ederken öncelikle kişisel bilgilerin korunmasına ve güvenliğe yönelirken, araştırmanın son kısmında aslında kullanıcıların büyük bir bölümünün aslında Facebook, Twitter, Instagram ya da YouTube'a güvenmediği ortaya çıkıyor.

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