Teknoloji Avrupa Birliği bu kez WhatsAppa ceza hazırlığında
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Avrupa Birliği bu kez WhatsApp'a ceza hazırlığında

İrlanda Veri Koruma Kurumu'nun Avrupa Birliği üyesi ülkelerle WhatsApp'ın kişisel veri kurallarını görüştüğü ortaya çıktı. Ayrıca bununla birlikte WhatsApp'a yakın zamanda büyük bir para cezası gelebilir.

Yunus Emre Şahin AA
WhatsApp
WhatsApp

Politico'nun internet sitesinde çıkan yazıda, WhatsApp’ın Avrupa'daki merkezinin yer aldığı İrlanda'da bulunan veri koruma kurumunun şirketin kişisel verileri kullanımına yönelik incelemesini sürdürdüğü kaydedildi.

İncelemenin, WhatsApp uygulamasının kişisel verilerin Facebook ile paylaşılması konusunda hatalar yaptığı ve Avrupa'daki kullanıcıları bu konuda gerekli biçimde bilgilendirmediği için başlatıldığı anımsatılan haberde, bunun AB çapında 2018 yılında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) aykırı olduğu belirtildi.

30 ile 50 milyon euro arasında ceza bekleniyor

Haberde, şirkete verilecek ceza konusunda İrlanda Veri Koruma Kurumu'nun AB üyesi diğer ülkelerdeki ilgili mercilerle görüşmelerde bulunduğu, WhatsApp'ın AB kişisel veri kurallarındaki şeffaflık şartlarını ihlalden ötürü 30 ile 50 milyon euro arasında para cezası ile karşılaşabileceği ifade edildi. AB veri düzenleyicilerinin kararı ile birlikte WhatsApp'ın kişisel verileri kullanış biçimini de değiştirmesi gerekeceğine dikkat çekilen haberde, söz konusu para cezasının bu yıl içinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

Haberde, Facebook'un finansal raporlarında WhatsApp'a gelebilecek para cezası için 77,5 milyon euroluk bir kaynak ayırdığına dikkat çekildi.

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