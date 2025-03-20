Bakan Kacır: 2 bin 490 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Çankırı Teknokent'in açılışına katıldı. Törende Çankırı Valisi Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Harun Çiftçi, kurum müdürleri ile yetkililer de yer aldı.

Bakan Kacır, teknoloji ve girişimcilik ekosistemine değer katacak Teknokent'in hayırlı olmasını temenni etti.





Son 22 yılda bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettiklerini belirten Bakan Kacır, "Yeni düzende, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında özgün ve yenilikçi çözümler geliştirme yetkinliği belirleyici bir rol oynuyor. Bu anlayışla, son 22 yılda adeta sıfırdan başlayarak dev bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettik. Yenilikçi fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüştüğü teknoparklarımızın sayısını 2'den 105'e, teknoparklarımızda inovasyon odaklı çalışan girişimlerin sayısını 56'dan 11 bin 500'ün üzerine çıkardık. Kuluçka aşamasındaki girişimlerin pazara açılma ve ölçeklenme sürecinde ihtiyaçlarına cevap veren Teknoloji Geliştirme Merkezlerimizin sayısı 31'e ulaştı. Sayıları 1600'ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle de firmalarımızın Ar-Ge ve inovasyonu özümseyerek, katma değer odaklı ürün ve hizmetler sunmalarına katkı veriyoruz" dedi.





'7,2 MİLYAR LİRA FİNANSMANI GİRİŞİM EKOSİSTEMİNE KAZANDIRDIK'

Girişimlerin finansmana erişimine yönelik çalışmalara değinen Bakan Kacır, "Sağladığımız finansmanın oluşturduğu çarpan etkisiyle, girişimlerimiz için 88 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. Ar-Ge teşviklerimizden en üst düzeyde faydalanan Ar-Ge ve tasarım merkezleri ve Teknopark firmalarının yararlandıkları teşviklerin bir bölümünü girişimlere yönlendirmelerini zorunlu kılan mevzuat düzenlemelerini yürürlüğe koyduk. Bu adım neticesinde; bugüne kadar, güncel değerle 7,2 milyar lira finansmanı girişim ekosistemine kazandırdık. Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin girişimlere dönüşmesini destekleyen TÜBİTAK Bigg programıyla bugüne dek 2 bin 490 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik. 2018'den bu yana düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerle milyonlarca gencimizi ülkemizin teknoloji üretme ve geliştirme serüvenine dahil ettik" diye konuştu.





Türkiye'de unicorn statüsüne ulaşan girişimlerin sayısının arttığını dile getiren Kacır, "22 yıl boyunca, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adım adım inşa ettiğimiz özgün ve kapsamlı girişimcilik destek modelinin meyvelerini de son yıllarda almaya başladık. Teknoloji girişimciliği ekosistemlerinin küresel ölçekteki başarısını en iyi yansıtan göstergelerden biri, bu ekosistemden çıkıp milyar dolar değerlemeyi aşarak unicorn statüsüne ulaşan girişimlerin sayısıdır. Pandemi öncesi dönemde henüz Türkiye'de unicornumuz yoktu, bugün ise 7 unicornumuz, bizim deyimimizle 7 turcornumuz var. Bu 7 teknoloji girişimcisinin 6'sının bakanlığımız destekleriyle bu başarıyı yakalamış olması; oluşturduğumuz hedef odaklı destek mekanizmalarının başarısını ve girişimcilik politikalarımızın istikametinin doğru yönde olduğunu teyit ediyor. Hedefimiz 2030 yılına kadar bu topraklardan 100 bin teknoloji girişiminin ve 100 turcornun doğmasıdır. Bu iddialı hedeflere hızla ulaşma potansiyeline ve imkanına sahibiz. Yeter ki teknoloji girişimciliğinde elde ettiğimiz yüksek dinamizmi geleceğe taşıyalım" açıklamasında bulundu.





'TEKNOPARKLARIMIZ GÜÇLÜ BİR ZEMİN OLUŞTURUYOR'

Kacır, Terminal İstanbul Projesi'yle, Atatürk Havalimanı'nın terminal binalarını dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline getirdiklerine dikkat çekerek, devam eden diğer projelere ilişkin şöyle konuştu:





"Teknoloji alanında yetkin profesyonellerin ve yenilikçi girişimlerin başarı yolculuklarını Türkiye'de sürdürmeleri için kapsamlı bir destek paketi sunan Türkiye Tech Visa Programı'nı devreye aldık. Elbette teknoloji girişimciliğinin sağladığı ekonomik değerin ülke sathında hissedilmesini mümkün kılacak adımların atılması temel önceliğimiz. Ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon kültürünün gelişmesinde öncü role sahip teknoparklarımız, son 22 yılda kazandırdığımız eser ve hizmetlerle çehresi değişen şehirlerimizde yenilikçi fikirlerin hayat bulması için güçlü bir zemin de oluşturuyor. Tarihiyle, eşsiz tabii güzellikleriyle ve zengin kültürel mirasıyla; Orta Anadolu'nun yıldızı Çankırı da bu şehirlerimizden bir tanesi. 2007'de kurulan ve bugün 17 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü Çankırı Karatekin Üniversitesi'yle şehrimiz bir eğitim ve bilim üssü kimliğine kavuştu. Geçtiğimiz 22 yılda, sayıları 1'den 6'ya yükselen ve bugün 80'e yakın firmaya ev sahipliği yapan OSB'leriyle ve üretim gücüyle; Türkiye'nin sanayi haritasında önemli bir yer edindi. Aynı zamanda yüksek teknoloji üretimi ve girişimcilikte marka şehirlerimizden Ankara'ya coğrafi yakınlığı, yenilikçi iş fikirlerini Çankırı'da yeşertmek isteyen girişimcilere pazara ve finansmana erişim noktasında önemli bir avantaj sunuyor. Şehrimizin teknoloji girişimciliğinde sahip olduğu önemli potansiyeli harekete geçirmek üzere Çankırı Teknokent'i kurduk. Bugün, katma değerli ve teknoloji odaklı kalkınmamızda değerli bir adım olan Çankırı Teknokent'in açılışını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda teknoparkımızın hizmet binasını devreye alıyoruz. Ofis alanlarının yanı sıra kuluçka merkezi ve prototip atölyelerini de bünyesinde barındıran hizmet binası için bakanlık olarak güncel fiyatlarla 222 milyon lira destek sağladık. Hizmet binamızın kısa sürede yüzde 80'in üzerinde doluluk oranı yakalamış olması, şehrimizde teknoloji girişimciliğine yüksek ilginin ve Teknoparkımızın da yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmede önemli bir platform olacağının somut bir göstergesidir."



