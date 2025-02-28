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Bakan Kacır: Türkiye küresel inovasyon yarışında öncü

Bakan Kacır: Türkiye küresel inovasyon yarışında öncü

12:0028/02/2025, Friday
DHA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 22 yılda üretim kapasitesini 3,3 katına yükselten, yüksek ve orta-yüksek teknoloji ihracatını 10 katına artıran, Ar-Ge personel sayısını 10 katına çıkaran Türkiye, artık küresel inovasyon yarışında öncü" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Londra Borsası'nda düzenlenen GlobalTürk 2025 etkinliğinde, ülkemizin sanayi ve teknoloji alanındaki yükselişini ve yatırım fırsatlarını paylaştım. Son 22 yılda üretim kapasitesini 3,3 katına yükselten, yüksek ve orta-yüksek teknoloji ihracatını 10 katına artıran, Ar-Ge personel sayısını 10 katına çıkaran Türkiye, artık küresel inovasyon yarışında öncü. Savunma sanayisinden yarıiletkenlere, mobilite teknolojilerinden yeşil dönüşüme, stratejik sektörlerde önemli projeler hayata geçiriyoruz. Türkiye, sadece üretim gücüyle değil, inovasyon ekosistemiyle de yatırımcılar için cazibe merkezi. Küresel jeopolitik gelişmeler, Türkiye'mizin anahtar rolünü güçlendiriyor, ülkemizdeki yatırımcılar için yeni kapılar açıyor" ifadelerini kullandı.


#Fatih Kacır
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#İnovasyon

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