Bakan Kacır: Sınai mülkiyet portföyünü 22 yılda 2 milyona çıkardık

Sosyal medya hesabından, sınai mülkiyet verileri ve bu alanda yürüttükleri çalışmalara ilişkin paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sınai mülkiyet portföyünü 22 yılda 93 binden 2 milyona çıkardıklarını belirtti.





Sınai mülkiyet portföyümüzü 22 yılda 93 binden 2 milyona çıkardık. 📈



✅ Acil Patent Araştırması ile süreçleri hızlandırdık. Bu uygulamada patent araştırma raporu sürelerini 30 güne düşürdük.



✅ Patent tescil sürelerini kısalttık.



✅ 2002 yılında ülkemizde gerçekleştirilen… pic.twitter.com/Emkb1I4EG8 — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 21, 2025

Bakan Kacır'ın açıklaması şu şekilde;

"Acil Patent Araştırması ile süreçleri hızlandırdık. Bu uygulamada patent araştırma raporu sürelerini 30 güne düşürdük. Patent tescil sürelerini kısalttık. 2002'de ülkemizde gerçekleştirilen patent başvuru sayısı yalnızca 414 iken, geçtiğimiz yıl bu sayı 10 bin 186'ya ulaştı. 2024'te 165 bin 585 yerli sınai mülkiyet hakkı tescil edildi. Ülkemizin AR-GE ve inovasyon ekosistemine güçlü altyapımızla destek vermeye, fikirlerin girişimlere ve ticari değere dönüşmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."





Bakan Kacır'ın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Türkiye'de 2024'te 3 bin 65 yerli faydalı model başvurusu alındı ve 2 bin 911 tescil yapıldı. Yerli marka alanında da 170 bin 368 başvuru yapılırken, tescil sayısı 122 bin 545 oldu. Yerli tasarım alanında 41 bin 852 başvuru yapılırken, 36 bin 573 tescil gerçekleşti.







