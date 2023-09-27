|
Teknoloji

Bakan Kacır: Her TEKNOFEST'te yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir'de Çiğli Havalimanı'nda Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in açılışında önemli açıklamalarda bulundu. İzmir'de alanı dolduran binlerce kişiye hitap eden Bakan Kacır, "Her TEKNOFEST'te yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız' ifadelerini kullandı.

Seda Ekinci
13:28 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir'de Çiğli Havalimanı'nda Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in açılışında önemli açılamalarda bulundu.


Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

1 milyon yarışmacıyla eşi benzeri olmayan bir deneyime imza attık.

Geleceğin Türkiye'sini inşa ederken alın terinize ve akıl terinize ihtiyacımız var.

Sizlerle buluşacağımız her TEKNOFEST'te yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız.

Sevgili gençler unutmayın bizim bu topraklara borcumuz var.


Ayrıntılar geliyor...



#Mehmet Fatih Kacır
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı
#TEKNOFEST
#İzmir
#Çiğili Havalimanı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?