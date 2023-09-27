Bakan Kacır: Her TEKNOFEST'te yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in açılış töreninde konuştu. Bayraktar, "Kök salmaya başlayan TEKNOFEST Kuşağı, dünyanın daha önce şahit olmadığı zihinsel bir devrime imza atıyor" dedi. 'Tüm insanlık için yarınları şekillendirelim' diyen Bayraktar, "Genç kardeşlerim Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'na sizler ve eserleriniz damga vuracak" ifadelerini kullandı.