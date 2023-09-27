Bakan Kacır: Her TEKNOFEST'te yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir'de Çiğli Havalimanı'nda Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in açılışında önemli açılamalarda bulundu.
1 milyon yarışmacıyla eşi benzeri olmayan bir deneyime imza attık.
Geleceğin Türkiye'sini inşa ederken alın terinize ve akıl terinize ihtiyacımız var.
Sizlerle buluşacağımız her TEKNOFEST'te yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız.
Sevgili gençler unutmayın bizim bu topraklara borcumuz var.
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