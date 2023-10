Bakan Kacır: Milli teknoloji hamlesi yolculuğunda Türk gençliğiyle yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz

'Yer gök kırmızı beyaz, İzmir'de her yer TEKNOFEST idi'

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, “Heyecanla, coşkuyla dolu bir TEKNOFEST'i artık hep birlikte tamamlıyoruz. 5 gün boyunca Çiğli Hava Üssü'nde yer gök kırmızı beyaz, İzmir'de her yer TEKNOFEST idi. Tam Bağımsızlık Meydanı'nda yüz binlerce misafirimizi ağırladık. Gururu iliklerimize kadar hissettik. Belki TEKNOFEST İzmir bugün burada son bulacak ama artık bu meydanla tanışan herkes için, bu iklimi yaşayan her birimiz için inanıyorum ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evladını yetiştiren bir ebeveyn ya da öğretmen, fabrikada ter döken bir usta ya da bir mühendis, genç yaşlı, kadın erkek bundan böyle her birimiz milli teknoloji hamlesi neferleriyiz. Türk gençliği, TEKNOFEST kuşağı hayallerini gerçeğe dönüştürünceye, Türkiye'miz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine yükselinceye, medeniyetimiz bilimde, teknolojide yüzyıllar önce olduğu gibi yeniden lider oluncaya dek, geleceğe bizle yürüyen mahsun, mazlum, masumların umutları yeşerinceye, yüzleri tebessümle buluşuncaya kadar kuvvetin hakka üstün olduğu düzen son buluncaya, daha adil bir dünya kuruluncaya dek bu yolculukta artık bir ve beraber olacağız" dedi.