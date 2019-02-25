Teknoloji Bakan Varank müjdeyi verdi Antarktikada bilim üssünü kurduk
BİLİM

Bakan Varank müjdeyi verdi : Antarktika'da bilim üssünü kurduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Şunun müjdesini veriyorum; arkadaşlarımız resimleri yolladılar. Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk."

Haber Merkezi AA
AntarktikaTürk bilim üssü
AntarktikaTürk bilim üssü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Antarktika'da kurulması planlanan bilim üssü hakkında müjdeyi verdi. Bilim üssü kuruldu.

Kurulan bilim üssünün fotoğraflarının geldiğini haber veren Bakan Varank, Twitter hesabından üsse ait ilk görselleri paylaştı.

Bakan Varank, Bolu'dan bir müjde vermek istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

  • "Bizim Antarktika'ya bilim üssü kurma projemiz var. Bu da sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner siyaset anlayışıyla ortaya konmuş bir proje. Bilim insanlarımız, 3. bilim seferlerini şu anda Antarktika'ya düzenliyor. Bizim Antarktika anlaşmalar sisteminde söz sahibi olup orada kalıcı bir üs kurmamız için bu bilim seferlerinin yapılması ve orada geçici bir üs kurma faaliyetinin gerçekleştirilmesi gerekiyordu.
  • Şunun müjdesini veriyorum; arkadaşlarımız resimleri yolladılar. Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk. Çok gururlandıran bir tablo var. Bayrağımızı oralarda dalgalandırmak, sancağımızı dalgalandırmak bizler için gurur verici. Ayrıca oldukça meşakkatli bir süreç, bilim insanlarımıza da teşekkürlerimizi yolluyoruz. Nasıl eziyet çektiklerini, nasıl fırtınaya tutulduklarını bana telefonda da anlattılar. Ülkemize hayırlı olsun inşallah."
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