Bakan Varank duyurdu: Aziz Sancar seçilecek araştırmacılarla birlikte kendi laboratuvarında çalışacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğe attığımız önemli bir adım daha. Prof. Dr. Aziz Sancar Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programını başlatıyoruz. Aziz Sancar Hocamız, seçilecek araştırmacılarla birlikte kendi laboratuvarında çalışacak" ifadelerini kullandı.

Geleceğe attığımız önemli bir adım daha!



Prof. Dr. Aziz Sancar Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programını başlatıyoruz.



Aziz Sancar Hocamız, seçilecek araştırmacılarla birlikte kendi laboratuvarında çalışacak.



🔗https://t.co/CscQmLRvyU pic.twitter.com/svFzAiCPzk — Mustafa Varank (@varank) January 4, 2022

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