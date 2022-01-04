Teknoloji Bakan Varank duyurdu Aziz Sancar seçilecek araştırmacılarla birlikte kendi laboratuvarında çalışacak
BİLİM

Bakan Varank duyurdu: Aziz Sancar seçilecek araştırmacılarla birlikte kendi laboratuvarında çalışacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Geleceğe attığımız önemli bir adım daha. Prof. Dr. Aziz Sancar Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programını başlatıyoruz. Aziz Sancar Hocamız, seçilecek araştırmacılarla birlikte kendi laboratuvarında çalışacak" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Varank duyurdu: Aziz Sancar seçilecek araştırmacılarla birlikte kendi laboratuvarında çalışacak
Bakan Öustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğe attığımız önemli bir adım daha. Prof. Dr. Aziz Sancar Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programını başlatıyoruz. Aziz Sancar Hocamız, seçilecek araştırmacılarla birlikte kendi laboratuvarında çalışacak" ifadelerini kullandı.


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