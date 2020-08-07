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Teknoloji Bakan Varank Genç girişimlerimiz başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor
OYUN

Bakan Varank: Genç girişimlerimiz başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor

Türk oyun şirketi Rollic'in yüzde 80'i dünyaca ünlü oyun şirketi Zynga tarafından satın alındı. Bu satış hakkında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sermayesi akıl ve inovasyon olan genç girişimlerimiz global oyun pazarında başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Zynga, Peak Games'ten sonra şimdi de başka bir Türk oyun şirketi Rollic'i aldı.
Zynga, Peak Games'ten sonra şimdi de başka bir Türk oyun şirketi Rollic'i aldı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak Games'i rekor bir fiyatla 1,8 milyar dolara satın alan dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga bu sefer de bir başka Türk oyun firması olan Rollic'i 168 milyon dolara satın aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga'nın Türk oyun şirketi Rollic'i satın almasına ilişkin,

  • "Sermayesi akıl ve inovasyon olan genç girişimlerimiz global oyun pazarında başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li Zynga'nın Türk oyun şirketi Rollic'in hisselerinin yüzde 80'ini 168 milyon dolara satın almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, Rollic'i tebrik eden Varank, "Sermayesi akıl ve inovasyon olan genç girişimlerimiz global oyun pazarında başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor." ifadesine yer verdi.

AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.

Türkiye'yi radarına aldı: Zynga168 milyon dolara bu sefer de Rollic'i satın aldı
EKONOMİ
Türkiye'yi radarına aldı: Zynga168 milyon dolara bu sefer de Rollic'i satın aldı

Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın almıştı

Burak Vardal, Deniz Başaran ve Mehmet Can Yavuz tarafından Aralık 2018'de kurulan Rollic, aylık 65 milyondan fazla aktif kullanıcı ve 250 milyondan fazla indirilme sayısına ulaşmış bulunuyor.

  • Zynga, hisselerinin yüzde 80'i için Rollic'e 168 milyon dolar ödeyecek. Şirket, Rollic'in finansal performansına bağlı olarak da kalan yüzde 20'lik hisseyi 3 yıl içinde satın alacak.

Zynga iki ay önce Türk oyun şirketi Peak Games'i de 1,8 milyar dolara satın almış ve Peak Games, Türkiye'nin ilk "unicorn"u olmuştu. Söz konusu satın almayla mobil oyun sektörünün devlerinden Peak, Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına girmişti.

İnternette rekor satış: Türk oyun şirketi Peak 1.8 milyar dolara satıldı
TEKNOLOJİ
İnternette rekor satış: Türk oyun şirketi Peak 1.8 milyar dolara satıldı
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