​Banka hesabının çalınması gibi

Türkiye, en büyük dijital veri hırsızlıklarından biriyle karşı karşıya. Yemek sipariş platformu yemeksepeti.com’un web sunucusuna sızan hackerler, şirketin açıklamasına göre 21 milyon 504 bin 83 kişinin verilerini çaldı. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) saldırının yurt dışı kaynaklı IP adresleri üzerinden yapıldığını belirledi. Şirketten yapılan açıklamada, kullanıcı adı, adres, telefon, e-posta, şifre, IP bilgilerinin korsanların elinde olduğu vurgulandı. Yemeksepeti’nin 27 Mart’ta duyurduğu ve 25 Mart’ta gerçekleştiğini belirttiği siber saldırının da 18 Mart’ta gerçekleştiği ortaya çıktı. Şirket, kredi kartı ya da finansal verilerin etkilenmediğini açıklayarak bilgileri çalınan insanları rahatlatmaya çalışsa da durum o kadar basit değil. Uzmanlar, bu saldırının sonucunda çalınan kişisel bilgilerle algı yönetimi yapılabileceğini, sahte belge düzenlenebileceğini, telefon hattı alınabileceğini ve illegal sitelere bu bilgilerle üye olunabileceğini söyledi.

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NEDEN HEMEN AÇIKLANMADI?

Yemeksepeti’nin olayın üzerini kapamaya çalıştığını kaydeden Dijital İletişim Uzmanı Doç.Dr Ali Murat Kırık, “Bu konu son derece önemli. Adres, kimlik bilgileri, iş ve ev adresimiz kullandığımız kart bilgileri hepsi bu uygulamadaydı. Bu banka hesabımızın çalınmasıyla aynı önemde” dedi. Ali Murat Kırık şunları kaydetti: “O verilerle adımıza sahte belge düzenlenebilir, kullanılan adres bilgilerine ulaştıkları için hırsızlıkla karşılaşabiliriz. O bilgilerle hat alınabilir, dolandırıcılık yapılabilir. Terör örgütleri bilgileri kullanabilir. Görünen taraf bunlar, bir de görünmeyen taraf var. Gerçek tablo için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) inceleme sonucunu beklemeliyiz. Olay neden hemen değil de birkaç gün sonra açıklandı. Benim iki gün o şifrelerim sabit kaldı. Peki, benim adıma işlem yapıldıysa nereden bileceğim?”

Said Ercan

Ali Murat Kırık

BU BİR SUÇTUR

İnternet sitelerinin çift taraflı güvenlik uygulaması sağlaması gerektiğini belirten Kırık şöyle konuştu: “Pandemide internet son derece yaygınlaştı. E-ticaret siteleri yetkililerinin bu noktada güvenlik önlemi alması son derece önemli. Şifreleri girse bile hemen bir onay kodunun gelmesi gerekiyor. E-ticaret sigortası güvenliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’ye de gelmesi gerekiyor. 6684 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda benim bilgilerim güvence altına alınmıştır. Anne adının baba adının deşifre edilmesi bile suçtur. Ben kişisel verini, senin iznin dışında verirsem suçtur. Bu ufak bir olay değil.”

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BÜYÜK BİR GÜVENLİK SORUNU