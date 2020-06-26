Bilim kurtları Teknofest’e 4 takımla katılacak

Bilim Kurdu Projesi nedir?

Akılcı, stratejik düşünmeyi bilen, çözüm odaklı, araştırmacı ve bilime merak duyan bir nesil yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Meram Belediyesi tarafından hayata geçirildi.

Yeni nesillerin eğitiminde ailelere ve eğitim kurumlarına desteğin de verildiği proje birçok aşamadan oluşuyor. Her ay yaklaşık 10 bin bilim çocuk yayınının dağıtıldığı projede bilgi yarışmaları ve bilim münazaları ile okullar arası ‘Akıl ve Zeka oyunları turnuvaları da düzenleniyor. Keşif ve sorgulama temelli bilim eğitim modelinin Müslüman bilim adamları üzerinden anlatıldığı projenin bu yılki temaları ‘Tıp, Mühendislik, Ziraat, Astronomi, Matematik, Robotik Kodlama ve İslam Bilim Tarihi.’

TÜBİTAK'tan sonra sırada TEKNOFEST var

Meram Belediyesi Bilim Kurdu Öğrencileri, 22 Eylül- 27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenecek Teknofest 2020 teknoloji yarışmalarına 4 ayrı takım ile katılmaya hak kazandı. Ortaokul kategorisinde yarışacak takımlar ödül için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekip daha önce de Avrupa Birliği Horizon 2020 TÜBİTAK Bilim-Eğitim Fuarına davet edilmişti.

İHA Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş

Geleceğimiz onlara emanet

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yarışmaya katılacak takımlara başarılar dileyerek,

“Teknofest gibi gençliğimize yeni ufuklar açan büyük bir organizasyona birbirinden değerli 4 proje ile katılacak olmak bizim için gurur verici. Çocuklarımız zekaları, çalışkanlıkları, azimleri, projeleri ve gayretleriyle daha yarışmaya girmeden göğsümüzü kabarttılar.

İnşallah başarılarla dönerek bu çalışmalarının sonuçlarını en güzel şekilde alırlar. Biz her şartta geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya, onlara destek vermeye, kendilerini geliştirebilmeleri ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilmeleri adına hizmet üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.