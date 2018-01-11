BİM'den PS4 kampanyası

Geçtiğimiz dönemlerde satışa sunduğu elektronik ürünlerle adından sık sık söz ettiren BİM, bu sefer PS4 satışa sunacak. Son olarak birkaç ay önce çok uygun fiyatlarla satışa sunduğu Apple ürünleriyle kapısında kuyruklar oluşan mağaza içinde FIFA 18 oyunu bulunan PS4 Slim(500GB) satacak.
- Sınırlı sayıdaki ürün, belirli BİM mağazalarında 19 Ocak itibarıyla satışa sunulacak. FIFA 18 ve PS4 Slim’in fiyatı 1299TL olarak belirlenmiş. Peşin fiyatına 6 taksit seçeneği de olan kampanya dahilinde 1 adet kontrol cihazı, 14 günlük Plus üyelik ve 2 yıl ürün garantisi bulunuyor.
FIFA 18 oyunu şu anda mağazalarda 345TL fiyat etiketiyle satılıyor. (Playstation Store’da %61 indirimli olarak 104TL’ye alınabiliyor.) PS4 Slim’in 500 GB’lık versiyonu ise piyasada 1139TL fiyatla satılıyor.
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