TeknolojiBİMden PS4 kampanyası
OYUN

BİM'den PS4 kampanyası

Geçtiğimiz aylarda Apple’ın lisanslı ürünlerini uygun fiyatla satarak büyük bir kitleye ulaşan BİM şimdi de futbol oyunu sevenler için güzel bir kampanya hazırladı. İçinde FIFA 18 bulunan PS4 Slim 500 GB, 19 Ocak'ta mağazalarda satışa sunulacak.

Haber MerkeziDiğer
BİM, içinde FIFA 18 olan PS4 Slim satacak.
BİM, içinde FIFA 18 olan PS4 Slim satacak.

Geçtiğimiz dönemlerde satışa sunduğu elektronik ürünlerle adından sık sık söz ettiren BİM, bu sefer PS4 satışa sunacak. Son olarak birkaç ay önce çok uygun fiyatlarla satışa sunduğu Apple ürünleriyle kapısında kuyruklar oluşan mağaza içinde FIFA 18 oyunu bulunan PS4 Slim(500GB) satacak.

BİM tekrar Apple ürünleri satacak
TEKNOLOJİ
BİM tekrar Apple ürünleri satacak

  • Sınırlı sayıdaki ürün, belirli BİM mağazalarında 19 Ocak itibarıyla satışa sunulacak. FIFA 18 ve PS4 Slim’in fiyatı 1299TL olarak belirlenmiş. Peşin fiyatına 6 taksit seçeneği de olan kampanya dahilinde 1 adet kontrol cihazı, 14 günlük Plus üyelik ve 2 yıl ürün garantisi bulunuyor.

FIFA 18 oyunu şu anda mağazalarda 345TL fiyat etiketiyle satılıyor. (Playstation Store’da %61 indirimli olarak 104TL’ye alınabiliyor.) PS4 Slim’in 500 GB’lık versiyonu ise piyasada 1139TL fiyatla satılıyor.

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