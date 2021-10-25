​Bir geliştirici, Windows 11'de Google Play'i çalıştırmayı başardı

Microsoft, çok uzun bir süredir Windows 11'deki Android uygulama desteği üzerine yoğunlaşıyor. Çalışmalarda artık sona gelinmiş durumda. Ancak bazı geliştiriciler şimdiden Windows 11'de Google Play'i aktif etmeyi başardı. Bu sistem şu anda deneme aşamasında olsa da Google Play üzerinden uygulamaları kurmayı sağlıyor.
Windows 11'de Android desteği ne anlama geliyor?
Windows 11 için Android uygulama desteği, bilgisayarda Google Play'den indirilen uygulamaların çalışacağı anlamına geliyor. Yani aslında mobil uygulamaları bilgisayardan çalıştırmak anlamına geliyor.
Her ne kadar geliştiriciler bu tarz adımlar atsa da aslında Microsoft'un duyurusuna kadar beklemekte yarar var.