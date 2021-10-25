Teknoloji Bir geliştirici Windows 11de Google Playi çalıştırmayı başardı
İNTERNET

Bir geliştirici Windows 11'de Google Play'i çalıştırmayı başardı

Bir uygulama geliştirici, Windows 11'de Google Play ve Hizmetler'i çalıştırdı. Böylece Android tarafındaki uygulamalar doğrudan bilgisayarda çalıştırıldı. Böylece Microsoft'un kısa süre içinde sunmayı planladığı Windows 11 Android desteği yazılımcılar tarafından hayata geçirilmiş oldu.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Bir geliştirici Windows 11de Google Playi çalıştırmayı başardı
Windows 11

Microsoft, çok uzun bir süredir Windows 11'deki Android uygulama desteği üzerine yoğunlaşıyor. Çalışmalarda artık sona gelinmiş durumda. Ancak bazı geliştiriciler şimdiden Windows 11'de Google Play'i aktif etmeyi başardı. Bu sistem şu anda deneme aşamasında olsa da Google Play üzerinden uygulamaları kurmayı sağlıyor.

Geliştiriciler, Windows 11'de Google Play'i çalıştırmayı başardı.
Geliştiriciler, Windows 11'de Google Play'i çalıştırmayı başardı.

Windows 11'de Android desteği ne anlama geliyor?

Windows 11 için Android uygulama desteği, bilgisayarda Google Play'den indirilen uygulamaların çalışacağı anlamına geliyor. Yani aslında mobil uygulamaları bilgisayardan çalıştırmak anlamına geliyor.

Her ne kadar geliştiriciler bu tarz adımlar atsa da aslında Microsoft'un duyurusuna kadar beklemekte yarar var.

Windows 11'deki Android uygulama desteği bazı kullanıcılara sunuldu
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Windows 11'deki Android uygulama desteği bazı kullanıcılara sunuldu

Windows 11'in Android uygulama desteği detaylanıyor
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