Bir ilk gerçekleşti: ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı pistten teker kesti

Türkiye'nin ilk savaş uçağı KAAN'da nefesler tutulurken beklenen ilk uçuş içinde takvim belli oldu. Milli muharip uçakta ilk uçuş birkaç hafta içinde yapılacak. KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin ardından en son motor çalıştırma testleri gerçekleştirilmişti.