Bir ilk gerçekleşti: ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı pistten teker kesti

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağının, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi.
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken ANKA-3'ün havalandığına dair görüntüler ortaya çıktı.
ANKA-3 nedir?
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA insansız hava aracı platformu üzerinden geliştirilen jet motorlu ANKA-3, kuyruk tasarımında herhangi bir yatay ve dikey stabilize bulunmaması, silah istasyonunu gövde içinde barındırması sayesinde düşük radar izine sahip olacak.