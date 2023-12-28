|
Teknoloji

Bir ilk gerçekleşti: ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı pistten teker kesti

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağının, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi.

10:28 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 11:00 - 28/12/2023 Perşembe
Diğer
ANKA-3
ANKA-3

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağının, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi.


Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken ANKA-3'ün havalandığına dair görüntüler ortaya çıktı.



ANKA-3 nedir?


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA insansız hava aracı platformu üzerinden geliştirilen jet motorlu ANKA-3, kuyruk tasarımında herhangi bir yatay ve dikey stabilize bulunmaması, silah istasyonunu gövde içinde barındırması sayesinde düşük radar izine sahip olacak.


ANKA-3’ün özellikleri neler?


-ANKA ve ANKA II ile ortak aviyonik mimari ve yer kontrol istasyonu
-Düşük radar görünürlüğü
-Yüksek hızda intikal
-Yüksek faydalı yük kapasitesi
-Maksimum kalkış ağırlığı: 6500 kg
-LoS/BLOS (Uydu kontrolü)
-Faydalı yük kapasitesi: 1200kg
-Servis irtifası: 40kft
-Dayanım: 10 saat @ 30kf
-Seyir hızı: 250kts/0.42M @ 30kf
-Azami hız: 425kts/0.7M @ 30kf



#ANKA-3
#TUSAŞ
#Savaş Uçağı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Engelli aylığı asgari ücret zammı sonrası arttı! Engelli maaşları ne kadar, kaç TL oldu?