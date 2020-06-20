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Teknoloji Bob and Prickle ile dünyaya açılan Türk oyun tasarımcısı yeni oyun tasarlıyor
OYUN

Bob and Prickle'ın Türk oyun tasarımcısı

Bob and Prickle ile dünyaya açılan Türk oyun tasarımcısı yeni oyun tasarlıyor

Türk oyun üreticisi Sedat Güç genç yaşına rağmen geliştirdiği oyunlarla uluslararası alanda da beğeni topluyor. Crealode Games kurucusu ve oyun geliştirici Sedat Güç, yaptığı açıklamada programlamaya 14 yaşındayken başladığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Bob and Prickle
Bob and Prickle

Güç, "Programlama temellerini öğrendikten sonra oyun geliştirmeye başlamamın sebebi ise oynadığım oyunları geliştiren insanlarla aynı mesleği yapmanın, belki de o ana kadar farkında olmadığım bir dünyaya girmenin ne kadar heyecan verici olduğunu düşünmek olmuştu." dedi.

"Temelleri öğrenmek için sabretmem dolayısıyla şu anda oyun motoru dahi kullanmadan tamamen yaptığım oyunun ihtiyaçlarına yönelik bölüm tasarım araçlarını ve mekanikleri geliştirebiliyorum." diyen Güç şunları kaydetti:

  • "O dönem çevremde arkadaşlarımdan benim motivasyonumu paylaşarak oyun geliştirmeye başlayanlar oldu, fakat uzun süren öğrenme sürecini sadece sonuçlar ve büyük başarılar hedefleyerek sürdürmek zor olduğundan devam etmediler. Oyun geliştirmek öğrenmesi zor olduğu kadar başarı hissiyle buna sonuna kadar değecek bir iş. Yeter ki yapmaktan ve oynamaktan mutlu olacağımız oyunlar üretelim."

En büyük destekçilerinin ailesi olduğunu söyleyen Güç, "Küçükken babamla beraber bitirdiğimiz oyunların haddi hesabı yoktur. Bilgisayar başında geçirilen zamanın değersiz olduğu yanılgısı yoktu bizim evimizde. Bilgisayarla iç içe büyümemin bugün yaptığım işle büyük bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Crealode Games hikayesi de böyle başladı. İlk zamanlar Crealode Games ismi yoktu. En büyük destekçim, kardeşim Hamza Güç (14) hep yanımdaydı.

Bob and Prickle

Bob and Prickle

Yeni oyunu hakkında da bilgiler veren Güç sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Son oyunumuz Bob and Prickle (BP), eklediğim yeni bir özelliği test etmek için oyunu açıp tüm bölümü bitirdikten sonra neyi test ettiğimi bana unutturan bir oyun. Akıcı, fakat bir o kadar da yorucu olmayan bir tempoya sahip, platform oyunlarını seven oyunculara hitap ediyor. Sakar ama cesur iki karakterin 2040 yılında Lightbul Şehrini kurtarma macerasını anlatıyor. Ana karakterimiz Bob, plana sadık kalmadan bildiği yoldan giden ve hata yapmaktan çekinmeyen bir karakter, yardımcısı ise çenesi düşük bir kaktüs adam.

Eurogamer da haber oldu

Yabancı bir şirket bu ikilinin macerasını anlatan bir animasyon-dizi yapmayı bile teklif etti, fakat şu anda önceliğim bu değil. BP, demo sürümüyle 16 Haziran’dan itibaren bir haftalığına oynanılabilir olacak, dileyen herkes Steam platformu üzerinden deneyebilir. Henüz geliştirme süreci devam ettiğinden yan karakterimiz Prickle oynanabilir olmayacak fakat ana karakterimiz Bob demo için fazlasıyla sabırsız."

Eurogamer'de haber oldu

  • Öte yanda uluslararası video oyun haberleri sitesi Eurogamer da Bob and Prickle'ın demosunun yayımlanması ile birlikte oyunu değerlendiren bir makale yayımladı. Oyuna dair detaylar veren site, oyunseverlere Bob and Prickle'ı çok eğlenceli bir oyun olarak tanıtarak denemeleri tavsiyesinde bulundu.

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