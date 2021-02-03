Boston Dynamics'in robot köpeği Spot artık kendi kendine şarj olabiliyor

Hyundaisatın alması ardından çalışmalarına devam eden Boston Dynamics, robot köpek Spot'u güncelleyerek kendi kendini şarj etme özelliğini ekledi. Robotun herhangi bir insan yardımı olmadan pilleri doldurmasını sağlayan özelliği birçok kişi tarafından 'korkutucu' olarak görülüyor. Kullanım senaryosuna bağlı olarak değişse de aslında bu sayede uzak veya tehlikeli alanlarda daha uzun süre çalışma imkanı elde etmiş oluyor.

Artık kendini şarj edebiliyor

Güncellenen Spot Enterprise hem güvenlik hem de iletişim konusunda destekleniyor. Yani böylece daha geniş bir alanda kablosuz olarak eylemler gerçekleştirebiliyor ve ardından kendini şarj edebiliyor.

Boston Dynamics, Spot Enterprise'ın Wi-Fi desteğini genişlettiğini ve robotun yük bağlantı noktalarının esnekliğini önemli oranda artırdığını belirtiyor. Şirket bu güncellemenin ardından Spot'un uzaktan çalıştırılmasına izin veren Scout adlı tarayıcı tabanlı bir sistemi daha duyurdu. İnsanların robotu elle kontrol etmelerine veya basit bir kullanıcı arayüzüyle önceden programlanmış otonom eylemleri çalıştırmalarına imkan tanıyor.

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Şirket ayrıca tüm bunlara ek olarak bir nesneyi elle ya da yarı otonom olarak kavrayabilen; kaldırabilen, taşıyıp yerleştirebilen ve hatta sürükleyebilen Spot Arm kolu da duyurdu. Böylece Spot'un vanaları, kolları ve düğmeleri açmasını sağlıyor.

Boston Dynamics, Haziran'da satışa başlamasından sonra 400'den fazla Spot robot köpek sattığını bildiriyor. Şimdilik robotlar sadece şirketlere satılıyor. Ancak bir gün evde kullanım için de hazır hale getiriliyor.