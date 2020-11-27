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Teknoloji Bu fotoğraf Instagram hesaplarını kapattırıyor Uzak durun
SOSYAL MEDYA

Bu fotoğraf Instagram hesaplarını kapattırıyor: Uzak durun

Mavi balina ve momo gibi tehlikeli oyunların simgesi olan Jonathan Galindo fotoğrafı profil fotoğrafı yapanların Instagram hesabı hemen kapatılıyor. Sosyal medya uygulaması Instagram bir ilk imza attı ve Jonathan Galindo isimli köpek insan karışımı bir fotoğrafı profil fotoğrafı yapan kullanıcıların hesaplarını kapatmaya başladı.

Haber Merkezi Diğer
Fotoğrafın orijinal ismi Jonathan Galindo olarak geçiyor.
Fotoğrafın orijinal ismi Jonathan Galindo olarak geçiyor.

Jonathan Galindo olarak bilinen bu fotoğraf Mavi balina ve momo gibi çocukların hayatlarını tehlikeye atan bir akımın simgesi.

INSTAGRAM'DAN BİR İLK

Sosyal medya uygulaması Instagram bir ilk imza attı ve Jonathan Galindo isimli köpek insan karışımı bir fotoğrafı profil fotoğrafı yapan kullanıcıların hesaplarını kapatmaya başladı.

TEHLİKELİ OYUNUN SİMGESİ

Oyun olarak da bilinen Jonathan Galindo isimli karakter, ilk başta kullanıcılara oyun oynamak isteyip istemediklerini soruyor. Oyun oynama isteğinin kabul edilmesi durumunda ise kullanıcılara görevler veriliyor. Sırasıyla görevleri yerine getirenlere sonraki adımda daha ciddi sorumluluklar yükleniyor. Oyundan çıkmak isteyenler ise Jonathan Galindo'nun kişisel verilerini sızdırması ile tehdit ediliyor. Bu açıdan Momo ve Mavi Balina’ya benzeyen oyun kullanıcıların hayatlarını riske soktuğu için Instagram ve Facebook’ta tamamen yasaklandı. Instagram profil fotoğrafını bu karakter yapan kullanıcıların hesabı 5 saniye içinde kapatılıyor.

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Çocukların korkulu rüyası Mavi Bebek oyunu: Jonathan Galindo isimli hesaplarla yayılıyor
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Çocukların korkulu rüyası Mavi Bebek oyunu: Jonathan Galindo isimli hesaplarla yayılıyor
Facebook ve Instagram üzerinden direkt mesaj yoluyla hedef kitleye ulaşarak oynanan Mavi Bebek oyunu, çocuklara akıl almaz korkular yaşatıp ölüme kadar sürüklüyor. “Jonathan Galindo' takma adıyla açılan hesaplarla yayılan Mavi Bebek oyunuyla korkutulan çocuklara istedikleri her şeyi yaptırılabiliyor.


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