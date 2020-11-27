Bu fotoğraf Instagram hesaplarını kapattırıyor: Uzak durun

Jonathan Galindo olarak bilinen bu fotoğraf Mavi balina ve momo gibi çocukların hayatlarını tehlikeye atan bir akımın simgesi.

INSTAGRAM'DAN BİR İLK

Sosyal medya uygulaması Instagram bir ilk imza attı ve Jonathan Galindo isimli köpek insan karışımı bir fotoğrafı profil fotoğrafı yapan kullanıcıların hesaplarını kapatmaya başladı.

TEHLİKELİ OYUNUN SİMGESİ

Oyun olarak da bilinen Jonathan Galindo isimli karakter, ilk başta kullanıcılara oyun oynamak isteyip istemediklerini soruyor. Oyun oynama isteğinin kabul edilmesi durumunda ise kullanıcılara görevler veriliyor. Sırasıyla görevleri yerine getirenlere sonraki adımda daha ciddi sorumluluklar yükleniyor. Oyundan çıkmak isteyenler ise Jonathan Galindo'nun kişisel verilerini sızdırması ile tehdit ediliyor. Bu açıdan Momo ve Mavi Balina’ya benzeyen oyun kullanıcıların hayatlarını riske soktuğu için Instagram ve Facebook’ta tamamen yasaklandı. Instagram profil fotoğrafını bu karakter yapan kullanıcıların hesabı 5 saniye içinde kapatılıyor.

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