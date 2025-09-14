BYD'den Çin tankı: 24 ayar altından amblemi var fiyatı belli oldu

BYD'nin ultra lüks alt markası Yangwang, Çin'in lüks SUV (sportif arazi aracı) pazarındaki son hamlesini simgeleyen dördüncü modeli U8L'yi piyasaya sürdü.





Yangwang, bugün düzenlediği etkinlikte tam boyutlu U8L SUV modelini resmen tanıttı ve yalnızca "Dingshi Edition" adı verilen tek bir donanım seviyesi sunuyor. Aracın fiyatı, 1.3 milyon Çin Yuanı olan ön satış fiyatının biraz altında, 1.28 milyon Çin Yuan'ından (179 bin 690 dolar) başlıyor.





AY SONU TESLİM EDİLECEK

NTV'nin haberine göre; Çinli otomobil üreticilerinin en pahalı modelleri arasında yer alan modelin teslimatlarına eylül ayı sonlarında başlanacak.





Yangwang'ın ilk modeli olan U8 off-road SUV'nin uzun dingil mesafeli versiyonu olan U8L, 5400 mm uzunluğunda, 2049 mm genişliğinde ve 1921 mm yüksekliğinde, 3250 mm dingil mesafesine sahip.





Standart U8'in uzunluğu 5319 mm, genişliği 2050 mm, yüksekliği 1930 mm, dingil mesafesi ise 3050 mm.





24 AYAR ALTINDAN AMBLEMİ VAR

Yangwang, U8L için premium statüsünü vurgulamak amacıyla 24 ayar gerçek altından hazırlanmış bir altın amblem sunuyor.





Altı koltuklu SUV, BYD'nin e4 platformu üzerine inşa edildi ve dört elektrikli motorla güçlendirildi.





0-100 KM HIZLANMASI SADECE 3.5 SANİYE

Güç aktarma organı 880 kW (1180 beygir) güç ve 1280 Nm maksimum tork üretiyor ve 0'dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaşıyor.





U8L, gelişmiş konfor için BYD'nin en gelişmiş DiSus sistemi olan DiSus-P gövde kontrol sistemini bünyesinde barındırıyor.





TOPLAM MENZİLİ 1160 KİLOMETRE

Hibrit model, CLTC batarya ile 200 kilometrelik menzile sahipken, tam dolu yakıt ve tam şarj ile toplam menzil 1.160 kilometreye ulaşıyor.



