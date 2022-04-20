Teknoloji Cep telefonunuza öksürdüğünüzde kovid riskiniz ortaya çıkacak
BİLİM

Cep telefonunuza öksürdüğünüzde kovid riskiniz ortaya çıkacak

Bilim adamları, insanlara Covid-19 bulaşıp bulaşmadığını tespit edebilen bir akıllı telefon uygulaması geliştirdi. ResApp adlı uygulama, enfeksiyonlu kişilerin yüzde 92'sinde Covid-19'u doğru bir şekilde tespit etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cep telefonunuza öksürdüğünüzde kovid riskiniz ortaya çıkacak
Test sırasında uygulamanın, enfeksiyonlu kişilerin yüzde 92'sinde COVID-19'u doğru bir şekilde tespit ettiği bulundu.

ResApp'ın COVID-19 testi, gerekli hızlı antijen ve PCR testlerinin sayısını önemli ölçüde azaltırken, Covid-19'un devam eden etkisini yönetmek için gereken hastalık koşullarını sürdürecek.

Uygulama test yapmak için ABD ve Hindistan'da 446'sı Covid-19'lu olmak üzere 741 hastayı kaydetti.

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Katılımcılar, yaşadıkları herhangi bir semptomla ilgili anketleri tamamladılar ve uygulama yüklü olarak bir akıllı telefona öksürdüler.

Sonuçlar, uygulamanın enfeksiyonlu kişilerin yüzde 92'sinde Covid-19'u doğru bir şekilde tespit edebildiğini ortaya koydu.

Takip testlerinde araştırmacılar, uygulamayı astım, zatürre ve solunum yolu enfeksiyonları dahil olmak üzere diğer solunum rahatsızlıkları olan 1.007 hastadan alınan öksürüklerle test ederek uygulamanın Covid-19'a özgü olup olmadığını test etti. Sonuçlar, uygulamanın Covid-19'u yüzde 90 özgüllük ile doğru bir şekilde tespit edebildiğini ortaya koydu.

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Geliştiriciler, uygulamanın başlangıçta sık sık Covid-19 testinin gerekli olduğu ortamlarda kullanılacağını söylüyor. Buna seyahat, spor, eğlence ve sağlık hizmetleri dahildir.

  • Profesör Bennett şunları söyledi: "ResApp testinin basitliği, kullanım kolaylığı ve sınırsız ölçeklenebilirliği, dünya çapındaki halk sağlığı yetkilileri tarafından memnuniyetle karşılanacaktır."

Covid-19'u tespit etmek için bir akıllı telefon uygulamasına sahip olmak, artık Birleşik Krallık'ta artık ücretsiz olmayan Covid-19 testleri ile son derece yararlı olabilir.

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  • ResApp CEO'su ve Genel Müdürü Tony Keating şunları ekledi: "Bir akıllı telefona kaydedilen öksürük sesini kullanarak Covid-19'u tespit etmeye yönelik bu ön sonuçlardan dolayı çok heyecanlıyız."
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