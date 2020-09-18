Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Cezeri dünya basınında ilgi görüyor İlk testi başarıyla geçti
BİLİM

Cezeri dünya basınında ilgi görüyor: İlk testi başarıyla geçti

Geçtiğimiz günlerde Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin ilk uçuş testi tamamlandı. Testi başarıyla geçen Cezeri dış basında da oldukça ilgi gördü. Cezeri'nin başarısına yer veren Reuters ve ABC kanalları ilk uçuş testinin başarıyla gerçekleştiğini yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cezeri ilk testini başarıyla tamamladı.
Cezeri ilk testini başarıyla tamamladı.

Geçtiğimiz günlerde Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

BAŞARIYLA TAMAMLADI

Cezeri, 14 Eylül'ü 15 Eylül'e bağlayan bağlayan gece güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşlarının başarılı ilerlemesi üzerine halatsız olarak havaya kalktı. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip Cezeri Uçan Araba, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı.

CEZERİ DÜNYA BASININDA

Dünya basını da Cezeri'nin başarılı uçuşuna yer verdi. Reuters ve ABC haber kaynakları Cezeri'nin ilk başarılı uçuşunu gerçekleştirdiğini sayfalarına taşıdı.

Abone Ol Google News
Derhal kapatılmalıdır

Derhal kapatılmalıdır

​Bahçeli'den bir Türk Tabipler Birliği açıklaması daha.
Bulgarlar alışveriş için akın akın geliyor

Bulgarlar alışveriş için akın akın geliyor

​Esnaf memnun ama uyarı üstüne uyarı yapılıyor...
Terör örgütü PKKnın suikast timi mısır tarlasında sigara içerken fark edildi, İHAlar tarafından etkisiz hale getirildi

​20 milyar dolarlık tarihin en büyük projesi.

Salgın yeniden şiddetlendi

Salgın yeniden şiddetlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'de çok önemli açıklama.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar.

Pazartesi günü başlıyor

Pazartesi günü başlıyor

​Ehliyet ve kimlik kartında devrim gibi gelişme, ücretsiz olacak.
Yunanistan'dan<br>yeni tahrik

Yunanistan'dan
yeni tahrik

"Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak."
Odun mu olalım,<br>yoksa çiçek gibi mi olalım?

Odun mu olalım,
yoksa çiçek gibi mi olalım?

​Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'den skandal savunma.

​Neftçi maçında, dikkatleri üstüne çekmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.