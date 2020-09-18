Cezeri dünya basınında ilgi görüyor: İlk testi başarıyla geçti

Geçtiğimiz günlerde Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.
BAŞARIYLA TAMAMLADI
Cezeri, 14 Eylül'ü 15 Eylül'e bağlayan bağlayan gece güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşlarının başarılı ilerlemesi üzerine halatsız olarak havaya kalktı. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip Cezeri Uçan Araba, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı.
CEZERİ DÜNYA BASININDA
SKYBOUND: Turkey's first flying car hovers over Istanbul, successfully completing its maiden test flight. https://t.co/DvZmTQ3n9s pic.twitter.com/KA5zKvd2uw
SKYBOUND: Turkey's first flying car hovers over Istanbul, successfully completing its maiden test flight. https://t.co/DvZmTQ3n9s pic.twitter.com/KA5zKvd2uw— ABC News (@ABC) September 18, 2020
Dünya basını da Cezeri'nin başarılı uçuşuna yer verdi. Reuters ve ABC haber kaynakları Cezeri'nin ilk başarılı uçuşunu gerçekleştirdiğini sayfalarına taşıdı.
Turkey's first flying car prototype is expected to reach around 1.2 miles in height and a speed of 62 mph. But it could take up to 15 years to see the vehicle take to the skies pic.twitter.com/HUxuf0MMnC
Turkey's first flying car prototype is expected to reach around 1.2 miles in height and a speed of 62 mph. But it could take up to 15 years to see the vehicle take to the skies pic.twitter.com/HUxuf0MMnC— Reuters (@Reuters) September 18, 2020