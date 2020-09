Cezeri dünya basınında ilgi görüyor: İlk testi başarıyla geçti

Geçtiğimiz günlerde Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

BAŞARIYLA TAMAMLADI

Cezeri, 14 Eylül'ü 15 Eylül'e bağlayan bağlayan gece güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşlarının başarılı ilerlemesi üzerine halatsız olarak havaya kalktı. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip Cezeri Uçan Araba, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı.

CEZERİ DÜNYA BASININDA

SKYBOUND: Turkey's first flying car hovers over Istanbul, successfully completing its maiden test flight. https://t.co/DvZmTQ3n9s pic.twitter.com/KA5zKvd2uw — ABC News (@ABC) September 18, 2020

Dünya basını da Cezeri'nin başarılı uçuşuna yer verdi. Reuters ve ABC haber kaynakları Cezeri'nin ilk başarılı uçuşunu gerçekleştirdiğini sayfalarına taşıdı.