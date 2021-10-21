Chrome 95 yayınlandı: Gruplanan sekmeleri kaydetme özelliği geldi

Chrome 95, birkaç yeni özellik ve düzeltmeylebirlikte çeşitli iyileştirmeler içeriyor. Bu sürüm, kullanıcıların açtıkları çoklu sekmeleri hızlı bir şekilde kaydetmesini sağlıyor. Yani aslına bakılırsa farklı kategorilerde açılan çeşitli sekmeler bu sayede kayıt altına alınarak daha sonradan açılabiliyor.

Güvenlik tarafıyla alakalı çeşitli düzenlemeler de mevcut. Gelişmişkimlikdoğrulaması ve web uygulamalarının kaydetmesistemi, daha çok yerel varsayılan uygulamalar gibi davranma becerisini beraberinde getiriyor. Google ayrıca toplamda 19 farklı güvenlik düzeltmesi içerdiğini de özellikle belirtiyor.

Ayrıca son olarak masaüstündeki Chrome 95, kullanıcıların bir görüntüden renk seçmesine imkan tanıyan EyeDropper API'sini getiriyor. Bu araç genellikle Photoshop kullananlar için kolaylık sağlıyor. En son güncellemeyi bilgisayarlarda Ayarlar / Chrome / Hakkında kısmından yükleyebilirsiniz. Mobil cihazlarda ise AppStore ya da GooglePlay üzerinden en yeni sürümü kurmak yeterli.

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