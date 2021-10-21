Teknoloji Chrome 95 yayınlandı Gruplanan sekmeleri kaydetme özelliği geldi
İNTERNET

Chrome 95 yayınlandı: Gruplanan sekmeleri kaydetme özelliği geldi

En yeni sürümle birlikte güvenliği büyük oranda artıran ve toplamda 19 farklı hatayı ortadan kaldıran Chrome, ek olarak sekmelerin kaydedilmesini sağlayan yeni sistemi de hayata geçirdi. Böylece kullanıcılar sekmeleri oluştururken tek tek uğraşmıyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Chrome 95 yayınlandı: Gruplanan sekmeleri kaydetme özelliği geldi
Google Chrome

Chrome 95, birkaç yeni özellik ve düzeltmeylebirlikte çeşitli iyileştirmeler içeriyor. Bu sürüm, kullanıcıların açtıkları çoklu sekmeleri hızlı bir şekilde kaydetmesini sağlıyor. Yani aslına bakılırsa farklı kategorilerde açılan çeşitli sekmeler bu sayede kayıt altına alınarak daha sonradan açılabiliyor.

Güvenlik tarafıyla alakalı çeşitli düzenlemeler de mevcut. Gelişmişkimlikdoğrulaması ve web uygulamalarının kaydetmesistemi, daha çok yerel varsayılan uygulamalar gibi davranma becerisini beraberinde getiriyor. Google ayrıca toplamda 19 farklı güvenlik düzeltmesi içerdiğini de özellikle belirtiyor.

Ayrıca son olarak masaüstündeki Chrome 95, kullanıcıların bir görüntüden renk seçmesine imkan tanıyan EyeDropper API'sini getiriyor. Bu araç genellikle Photoshop kullananlar için kolaylık sağlıyor. En son güncellemeyi bilgisayarlarda Ayarlar / Chrome / Hakkında kısmından yükleyebilirsiniz. Mobil cihazlarda ise AppStore ya da GooglePlay üzerinden en yeni sürümü kurmak yeterli.

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