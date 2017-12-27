Çin'de VPN kullanan bir kişi 5 buçuk yıl hapse mahkum edildi

Dünyanın en büyük internet siteleri olan Google, Facebook ve YouTube geçtiğimiz yıllarda Çin’de yasaklanmıştı. Yasaklı sitelere erişebilmek için VPN ve benzeri uygulamaları kullananlar ise cezalandırılıyor. Bunlardan sonuncusu ise 5 buçuk yıl hapise mahkum edildi.

TEKNOLOJİ FETÖ’nün VPN hilesi

Çin’de VPN servisi sunan Wu Xiangyang isimli Çin vatandaşı, hizmetinin ortaya çıkmasının ardından yargılanmaya başladı. Uzun süren davada karar 5 buçuk yıl hapis cezası ve hizmet sağladığı sürede kazandığı kadar para cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz Eylül ayında VPN hizmeti sunan bir başka kişi yakalanmış ve 9 ay ev hapsi cezası almıştı. VPN’den yakalanan başka bir kişi de 3 gün gözaltında tutulmuştu. Xiangyang’ın 5 buçuk yıl hapis cezası almasının nedeni açıklanmadı.