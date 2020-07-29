Çin'in Facebook'u WeChat'in ödeme sistemi İstanbul Havalimanı’nda

Çinlilerin en sık kullandığı uygulamalardan biri olan WeChat'in ödeme sistemi İstanbul Havalimanı'nda kullanılabilecek.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumundaki küresel aktarma merkezi İstanbul Havalimanı’nda, dünyanın en çok tercih edilen mobil ödeme sistemlerinden biri olan WeChat Pay kullanılabilecek. Karekod bazlı ödeme sistemi kısa süre içerisinde tüm Türkiye’ye yayılacak.

Aylık 1.2 milyar kullanıcısıyla Çin’in en çok kullanılan sesli ve yazılı mesajlaşma servislerinden biri olan WeChat, artık Türkiye’de de kullanılabilecek.

QR kod kullanarak alışveriş yapabilecekler



ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang, " ICBC Turkey olarak Türkiye’yi ziyaret eden tüm WeChat Pay kullanıcılarının, özellikle Çinli turistlerin, alışkın oldukları ödeme yöntemini kullanmalarına olanak tanımak istedik. Türkiye’yi ziyaret eden WeChat Pay kullanıcıları, QR kod okutarak yaptıkları alışverişlerin ödemelerini kolayca gerçekleştirebilecekler" dedi.



Dünya genelinde 60 ülkede kullanılıyor



Çin’in en çok kullanılan mobil ödeme sistemlerinden biri olan WeChat Pay’in, aylık aktif kullanıcı hesap sayısı 800 milyonu geçiyor. Sistemin günlük işlem hacmi ise 1 milyarı buluyor. 2013 yılında kullanıma açılan WeChat Pay, Çinli turistlere 60 ülkede ödeme kolaylığı sunuyor.

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Hedef yıllık 1 milyon Çinli turist



İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu da imza töreninde yaptığı konuşmada,

“Bölgesinin en önemli küresel aktarma merkezi ve kültürlerin buluşma noktası İstanbul Havalimanı olarak Türkiye’de ilk kez ICBC Türkiye sayesinde havalimanımızda hizmete girecek WeChat Pay uygulamasına ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Çinli misafirlerimizin aşina olduğu hizmetleri İstanbul Havalimanı’nda kendilerine sunarak havalimanında geçirdikleri zamanı eşsiz bir deneyime dönüştürürken, dijital seyahat beklentilerini de bir üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz.

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Aylık aktif kullanıcı sayısı 800 milyonu, günlük işlem hacmi ise 1 milyar TL’yi bulan WeChat Pay uygulaması dünya üzerinde 60 ülkeden sonra Türkiye’de Çinli misafirlerimizin hayatlarını kolaylaştıracağını ümid ediyoruz.

Çin Dostu Havalimanı olarak 5 yılda Çin Halk Cumhuriyeti’nden ülkemize 1 milyon turist getirmeyi ve Avrupa’ya seyahat etmekte olan yıllık yaklaşık 15 milyon Çinli yolcunun transfer noktası olarak İstanbul Havalimanı’ndan seyahat edebilecekleri bir ağ yaratmayı hedefliyoruz. Çinli misafirlerimizin kendilerini evlerinde hissetmeleri için terminalimizde Çin uçuşlarına özel check-in adaları tahsis ettik, ayrıca terminalde Çince anons ve duyuruları da başlattık” şeklinde konuştu.

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ICBC'nin anlaşmalı olduğu ödeme noktaları ile sistem başlayacak

İlk olarak İstanbul Havalimanı’nda kullanılacak

WeChat Pay ödeme yöntemi projesi, mevcut ödeme sistemlerine alternatif olarak kullanıcılara; hızlı, kolay ve güvenilir bir ödeme yolu sunmak üzere geliştirildi.

WeChat Pay, WeChat uygulamasına entegre bir şekilde çalışıyor. Uygulamaya kayıtlı olan kullanıcılar, akıllı telefonlarını kullanarak hiçbir fiziksel temas olmadan ödemelerini gerçekleştirebiliyor. WeChat Pay ödeme sistemi, ilk etapta Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı ve küresel bir aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı’ndaki ICBC Turkey anlaşmalı ödeme noktalarında, ilerleyen dönemde ise Çinli turistlerin yaygın olarak ziyaret ettikleri noktalarda kullanılabilecek.