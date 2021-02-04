Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi Türkiye'de üretime başlıyor

Birkaç haftadır ortaya çıkan söylentilerin ardından Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Türkiye'de 30 milyon dolarlık yatırımla Avcılar'da yeni bir tesis açılacağını duyurdu. Yani böylece Samsung ve OPPO'nun Türkiye yatırımlarından hemen sonra Xiaomi de benzer bir adım atarak Türkiye'de üretime geçeceğini bildirdi.
Telefon üretimi ne zaman başlıyor?
Xiaomi, yaptığı duyuruda 2021'in ilk çeyreğinde akıllı telefon üretimlerine başlanacağını bildirdi. Bununla birlikte 2000 kişi istihdam edileceği de duyuruldu.
Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu'nun konuyla alakalı açıklamaları şu şekilde:
Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz.
İstanbul Avcılar'daki tesisin toplamda 14 bin metrekare alana kurulacağı da bilinen detaylar arasında.