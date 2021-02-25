Teknoloji Clubhouse Android uygulaması için çalışmalar başladı
İNTERNET

Clubhouse Android uygulaması için çalışmalar başladı

Sesli sosyal ağ Clubhouse, Android uygulaması için yeni bir geliştiriciyi işe aldı. Böylece son istatistiklere göre iOS tarafında 8 milyon kişiye erişen uygulamanın Android tarafına da gelmesiyle kitlenin çok önemli oranda artacağı düşünülüyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Clubhouse
Clubhouse

Hızla büyümeye devam eden sesli sosyal ağ Clubhouse hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şu anda yalnızca iPhone tarafında var olan uygulamanın yakında Android'e de gelmesi bekleniyor. Hatta yeni ortaya çıkan bilgilere göre şirket, Android uygulaması için yeni geliştiricileri de bünyesine katarak ekibi büyütmeye devam ediyor.

Kısa süre önce Clubhouse ofisini ziyaret eden Mopewa Ogundipe isimli bir geliştirici, konuyla alakalı olarak şunları söylüyor:

    Beni tanıyanlar iOS uygulamaları hakkındaki düşüncelerimi biliyor. Bu nedenle sosyal ağın Android versiyonu için çalışmaya başladığım için heyecanlıyım.

Clubhouse uygulaması şimdilik 8 milyon kişiye erişse de Android uygulamasının gelmesiyle birlikte rakamın çok kısa sürede daha da artması bekleniyor.

Ancak şimdilik uygulamanın Android versiyonunun ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor. Ancak yalnızca iOS tarafında hizmet vermesine rağmen son istatistikler 8 milyon kullanıcıya erişildiğini gösteriyor.

Tüm bunların yanı sıra Clubhouse'un gizlilik konusu ise tartışılmaya devam ediliyor. Stanford tarafından hazırlanan raporun ardından harekete geçen Clubhouse, güvenlik tarafındaki güncellemelerin yakında yapılacağını özellikle belirtiyor.

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Clubhouse güvenliği artırmak için çalışmalara başladı

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