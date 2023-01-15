Teknoloji Davranışlarımızı ezberleyip hayatımıza yön veriyor
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Davranışlarımızı ezberleyip hayatımıza yön veriyor

Birçok teknoloji uzmanına göre, ‘davranışların interneti’ dönemine girdik. Her gün kullandığımız akıllı cihazlar, günlük hayatımızdaki hareketlerimizi ezberleyip kaydediyor. Örneğin, sağlık izleme uygulamaları diyet, uyku ve diğer alışkanlıkları toplayıp kişiye özel sağlık planı çıkarıyor. Şirketler de alışveriş rutinlerimizi öğrenerek kişiye özel kampanya düzenliyor.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Davranışlarımızı ezberleyip hayatımıza yön veriyor
Grafik: Hakan Özaslan.

Günlük hayatta kullanılan cihazların internete dahil olmasını ve birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan nesnelerin interneti kavramı yeni bir dönemin başlamasına vesile oluyor. Nesnelerin interneti; e-sağlık uygulamaları, ev otomasyonu sistemleri, akıllı çevre sistemleri, dijital tarım ve hayvancılık uygulamaları, enerji uygulamaları, mobil şehirler, ölçüm sistemleri, endüstriyel kontrol uygulamaları, güvenlik ve acil durumlar, lojistik gibi alanlarda kullanılıyor.

AKILLI CİHAZLAR GÜNLÜK RUTİNİMİZİ BİLİYOR

Evinize giderken cep telefonunuzdaki uygulama üzerinden kombiyi çalıştırıp, odanın ısısını ayarlayabiliyorsunuz. Nesnelerin interneti sayesinde çamaşır makinenizi istediğiniz saatte programlayıp, temizlik robotunu yüzlerce kilometre uzaktan çalıştırabiliyorsunuz. Arabanızdaki mobil cihazdan market alışverişi için siparişleri vererek, bankacılık işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Cihazlar arasındaki bu ağ yapısının gelişmesi ve hayatımızda daha fazla yer etmesi davranışların interneti döneminin başlattı.

KİŞİYE ÖZEL PLAN HAZIR

Davranışların interneti ise, sürekli online olmamız nedeniyle günlük rutinlerimizin makineler tarafından kaydedilmesi, ve bize özel program sunulması anlamına geliyor. Kısacası dijital ayak izimizi takip ederek kişiye özel sistemler geliştiriyor. Örneğin bir sağlık izleme uygulaması, fiziksel aktivite rutininiz, diyetiniz ve uykunuz hakkında bilgi topluyor. Her sabah aldığınız ilaç, sabah sporunuz, işe gitme saatiniz yapay zeka sayesinde sürekli kontrol altında. Bu bilgiyle birlikte, kişiselleştirilmiş sağlık planları oluşturuluyor. Davranış İnterneti (IoB) için şirketlere de büyük fayda sağlıyor. Bu sistem, devasa veritabanları sunduğu için şirketler, müşteri davranışlarını takip ediyor. Örneğin, ayda bir çamaşır deterjanı bitiren bir tüketiciye son 5 gün kala teklifler gelmeye başlıyor.

YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Teknoloji uzmanlarına göre bu durum yeni bir devrin habercisi, önceleri cihazları mobil uygulamalar sayesinde kontrol ederken şimdi uzun zamandır bizimle ilgili topladıkları bilgiler sayesinde onlar bize yön verecek. Marketten bir ayda aldığınız ürünlerin analizi yapılarak, size özel alışveriş listesi hazırlanacak. Tabii bu bilgiye sahip olan e-ticaret siteleri ve market uygulamalarının takibinde olacaksınız. Benzer şekilde hafta sonu gittiğiniz yerler, namaz saatleriniz, Ramazan ayındaki harcamalarınız ve dahası hakkında yapay zeka uygulamaları artık önemli bir veriye sahip. Şimdi davranışların interneti sayesinde, size özel bir harcama, alışkanlık ve davranış kalıbı çıkarıyor.

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu
FOTOĞRAF 12
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Zonguldak BEÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Grizu-263 Uzay Takımının temel haberleşme olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladığı ve 13 Ocak 2022de Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen Grizu-263Adan, yörüngeye yerleşmesinden bu yana veri alınıyor.
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesince desteklenen CanSat Competition 2022 model uydu yarışmasında birinci seçilen Grizu-263A takımının koordinatörü Bülent Ekmekçi, gazetecilere, uydunun bir yıllık serüvenini anlattı.
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Ekmekçi, uydudan elde edilen verilere değinerek, Fırlatıldıktan sonra 13 gün içerisinde dengelendi. Bu dengelenmeden sonra sağlıklı veriler geldi. Bu verilerin içerisinde sıcaklık verileri, cayro verileri, alt sistemlerimizi kontrol ettik.
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Güneş panellerin durumları, bunların verimliliğiyle ilgili uydunun bir test uydusu olması sıfatıyla kendi çalışma yapısıyla ilgili çok bilgi edinmiş olduk. Her şeyden önemlisi; iletişimin sürekliliğini sağlamış olması, yapılan çalışma ve tasarımda uydunun kalifiye olduğu anlamına gelir. Bu noktada da çok mutluyuz. diye konuştu.
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Uyduyla ilgili hedeflerine ulaştıklarını belirten Ekmekçi, Artık yeni uyduların zamanıdır diyoruz. ifadesini kullandı.
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Ekmekçi, uydunun kutuplar arası yörünge denilen polar orbitte döndüğünü dile getirerek, şunları söyledi:
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Dönüşünü yaklaşık 1,5 saatte tamamlamakta. Bu da demektir ki günde 15 ya da 16 defa dünya etrafında dolaşmakta.
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Bu dönüşler sırasında, dünyada farklı coğrafi konum üzerinde hareket etmekte. Aldığımız veriler de dünyada çok sayıda amatör telsizci arkadaşlarımızın takiplerinde.
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Şu ana kadar uydumuz 10 saniyede bir veri basmakta. Teyit edilmiş 10 binin üzerinde veri bulunmakta.
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Bunların bir kısmı seçilmiş, ayrıca uydumuz internet üzerinden de takip edilebilmektedir.Takım kaptanı Baran Yılmaz da TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasına başvurduklarını, sürecin devam ettiğini aktararak, Geçen sene CanSat Model Uydu Yarışmasını dünya birincisi olarak tamamladık. Şu anda çalışmalarımız aktif bir şekilde devam ediyor.
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Mekanik, elektronik ve yazılım ekibimiz var. Hedefimiz bu yıl Türkiye birinciliği. açıklamasında bulundu.
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Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı ve geçen yıl uzaya gönderilen Türkiye'nin ilk "cep uydusu"ndan bir yılda 10 binin üzerinde veri elde edildi.

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