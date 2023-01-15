Davranışlarımızı ezberleyip hayatımıza yön veriyor

Günlük hayatta kullanılan cihazların internete dahil olmasını ve birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan nesnelerin interneti kavramı yeni bir dönemin başlamasına vesile oluyor. Nesnelerin interneti; e-sağlık uygulamaları, ev otomasyonu sistemleri, akıllı çevre sistemleri, dijital tarım ve hayvancılık uygulamaları, enerji uygulamaları, mobil şehirler, ölçüm sistemleri, endüstriyel kontrol uygulamaları, güvenlik ve acil durumlar, lojistik gibi alanlarda kullanılıyor.
AKILLI CİHAZLAR GÜNLÜK RUTİNİMİZİ BİLİYOR
Evinize giderken cep telefonunuzdaki uygulama üzerinden kombiyi çalıştırıp, odanın ısısını ayarlayabiliyorsunuz. Nesnelerin interneti sayesinde çamaşır makinenizi istediğiniz saatte programlayıp, temizlik robotunu yüzlerce kilometre uzaktan çalıştırabiliyorsunuz. Arabanızdaki mobil cihazdan market alışverişi için siparişleri vererek, bankacılık işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Cihazlar arasındaki bu ağ yapısının gelişmesi ve hayatımızda daha fazla yer etmesi davranışların interneti döneminin başlattı.
KİŞİYE ÖZEL PLAN HAZIR
Davranışların interneti ise, sürekli online olmamız nedeniyle günlük rutinlerimizin makineler tarafından kaydedilmesi, ve bize özel program sunulması anlamına geliyor. Kısacası dijital ayak izimizi takip ederek kişiye özel sistemler geliştiriyor. Örneğin bir sağlık izleme uygulaması, fiziksel aktivite rutininiz, diyetiniz ve uykunuz hakkında bilgi topluyor. Her sabah aldığınız ilaç, sabah sporunuz, işe gitme saatiniz yapay zeka sayesinde sürekli kontrol altında. Bu bilgiyle birlikte, kişiselleştirilmiş sağlık planları oluşturuluyor. Davranış İnterneti (IoB) için şirketlere de büyük fayda sağlıyor. Bu sistem, devasa veritabanları sunduğu için şirketler, müşteri davranışlarını takip ediyor. Örneğin, ayda bir çamaşır deterjanı bitiren bir tüketiciye son 5 gün kala teklifler gelmeye başlıyor.
YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI
Teknoloji uzmanlarına göre bu durum yeni bir devrin habercisi, önceleri cihazları mobil uygulamalar sayesinde kontrol ederken şimdi uzun zamandır bizimle ilgili topladıkları bilgiler sayesinde onlar bize yön verecek. Marketten bir ayda aldığınız ürünlerin analizi yapılarak, size özel alışveriş listesi hazırlanacak. Tabii bu bilgiye sahip olan e-ticaret siteleri ve market uygulamalarının takibinde olacaksınız. Benzer şekilde hafta sonu gittiğiniz yerler, namaz saatleriniz, Ramazan ayındaki harcamalarınız ve dahası hakkında yapay zeka uygulamaları artık önemli bir veriye sahip. Şimdi davranışların interneti sayesinde, size özel bir harcama, alışkanlık ve davranış kalıbı çıkarıyor.