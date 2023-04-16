Deprem cihazları

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi, büyük depremlerin ardından afet ve acil durumlara yönelik teknolojik çözümler geliştirilmesi için Helpcube Hızlandırma Programı başlattı. Cube Incubation liderliğinde hayata geçen program kapsamında projeler geliştirildi. Yeni Şafak olarak bu projelerden milli taşınabilir enerji istasyonu, keşif drone’u ve rehabilitasyon robotunu inceledik.

4 TELEFONU AYNI ANDA 10 KEZ ŞARJ EDEBİLİR

Türkiye’nin ilk yerli ve milli taşınabilir enerji istasyonu, acil durumlarda elektronik cihazları çalışır halde tutmak için ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlıyor. Geleneksel fosil yakıtlı jeneratörlerin yerini alacak istasyon, güneş panelleri sayesinde şarj oluyor. 300w’luk istasyon 30 saat kadar 10w’lık ışık verebiliyor, 4 telefonu aynı anda 10 defa şarj edebiliyor. Çaçan Enerji’nin kurucusu Burak ve Filiz Çaçan, deprem esnasında AFAD ve Türk Kızılay’a 10 enerji istasyonu verdiklerini, yüklü siparişlere hazır olduklarını söyledi.

ENKAZ KALDIRMADA KESİNTİ YOK

Depremden sonra aydınlatma ve kamera ihtiyacı için üretilen AKDRONE-K, enerjisini şebeke ve jeneratörden aldığı için kesintisiz operasyon kabiliyetine sahip. Cihaz, 100w led aydınlatma sistemi ve 3 kw güç ünitesi ile birlikte 1 kilograma kadar kamera ve sensör taşıyabiliyor. Bataryalı olan AKDRONE-B ise 1 km çapındaki alanda otonom olarak görev alabiliyor. Bu sayede enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları kesintisiz sürecek. Akkoç Teknoloji lideri Hasan Fatih Akkoç, “Büyük felaketler için çok ihtiyacımız olan bir ürün. Bu süreçte ürünümüzü geliştireceğiz” dedi.

SEYYAR REHABİLİTASYON HİZMETİ