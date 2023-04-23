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Teknoloji

Deprem projelerini Şişli Habitat’ta yürütecek

TÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “Afet sonrası yaraları sarmak için şu anda İTÜ Çekirdek’li girişimcilerimiz tarafından 33 deprem çözümü geliştirildi." dedi.

Orhan Orhun Ünal
04:00 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş.

İTÜ ARI Teknokent’in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek, şimdi de beklenen İstanbul depreme için çalışmalara başladı. Şubat ayında yaşanan depremin ardından tüm Türkiye’nin gündeminin tek bir konuya odaklandığını ifade eden İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “Afet sonrası yaraları sarmak için şu anda İTÜ Çekirdek’li girişimcilerimiz tarafından 33 deprem çözümü geliştirildi. Ayrıca, Şubat ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki İstanbul Planlama Ajansı ile İPA-İTÜ Çekirdek Girişimcilik Merkezi’ni kurduk" şeklinde konuştu.




#İTU ARI Tekonokent
#Afet
#Girişimcilik Merkezi
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