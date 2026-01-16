Dijital ekip arkadaşları sahaya iniyor

Yeni Şafak
16/01/2026, Cuma
Yapay zekâ, insanla birlikte çalışan, karar alan ve aksiyon üreten yeni nesil dijital iş modellerinin merkezine yerleşiyor. Bimser CEO’su Murat Atıcı’nın “dijital ekip arkadaşları” olarak tanımladığı bu yapay zekâ dönüşümüne hızla uyum sağlayan şirketler, önümüzdeki dönemde rekabette belirgin şekilde öne çıkacak.

Yazılım sektörü 2026’ya yaklaşırken, uzun süredir konuşulan dönüşüm söylemleri yerini ölçülebilir iş sonuçlarına bırakıyor. Küresel yazılım pazarı 1 trilyon dolar eşiğine dayanırken, büyümenin ana belirleyicisi artık yeni teknolojilerin varlığı değil; bu teknolojilerin iş süreçlerine
ne kadar derin, tutarlı ve sürdürülebilir şekilde entegre edildiği
oluyor. Murat Atıcı, bu dönemi
“yazılımın bir ürün olmaktan çıkıp doğrudan işin kendisi hâline geldiği bir eşik”
olarak tanımlıyor.

2025 bir kırılma yılı oldu

Murat Atıcı’ya göre 2025, yapay zekâ açısından net bir kırılma yılı oldu. Yapay zekâ artık pilot denemelerle sınırlı bir teknoloji olmaktan çıkıp; yönetim kurullarında karşılığı olan, performansı ölçülen ve somut iş sonuçları üreten stratejik bir yatırım alanına dönüştü.

Atıcı, 2026’da bu dönüşümü doğru yöneten şirketlerle yönetemeyenler arasında belirgin bir ayrışma yaşanacağını vurguluyor. Bu ayrışmanın merkezinde ise
Low-Code platformlar ile yapay zekânın birlikte çalıştığı yeni nesil mimariler
yer alıyor. Kurumlar; uzun geliştirme döngülerine sahip karmaşık ve bütüncül yazılımlar yerine,
hızlı uyarlanabilen, ölçeklenebilen ve iş birimlerini sürece aktif olarak dahil eden platformlara
yöneliyor.

Yatırımcılar yapay zeka çözümlerini fonluyor

Uzman analist verilerine göre yazılım sektörü, 2024 itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri’ndeki toplam girişim sermayesi yatırımlarının yaklaşık
%60’ını
çekerek
127 milyar dolar
seviyesine ulaştı.
2020–2024 döneminde yapay zekâ odaklı yazılım şirketlerinde yapılan yatırım anlaşmalarının sayısı
%68 arttı
; bu şirketlere aktarılan sermaye ise
%189
yükseldi
. 2024 yılında yazılım yatırımlarının yaklaşık
%25’i doğrudan yapay zekâ şirketlerine
yöneldi.
Bu tablo, yatırımcıların artık
ölçeklenebilir, gelir üreten ve gerçek iş değeri yaratan yapay zekâ çözümlerine
odaklandığını açıkça gösteriyor.

Tek merkezden yönetim

Murat Atıcı, Low-Code (az kod) yaklaşımının artık yalnızca yazılım geliştirme hızını artıran bir araç olmaktan çıktığını; kurumlara esneklik, süreklilik ve dayanıklılık kazandıran stratejik bir yapı hâline geldiğini belirtiyor. Ancak Atıcı’ya göre bu yapıyı asıl oyun değiştirici hale getiren unsur, yapay zekânın platformun tamamına yayılan merkezi bir yetkinlik olarak ele alınması.

Bu çerçevede Atıcı şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Yapay zekâyı yazılım ürünlerine sonradan eklenen bir özellik gibi konumlandırmak, bugünün ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Yapay zekâ mimarinin tamamına nüfuz etmeli ve tüm süreçlerde tutarlı bir akıl üretmeli.”
Bimser, bu vizyonu
Bimser Synergy AI Low-Code Platform
ile hayata geçirdi. Yapay zekâ; kurum verisini dışarı sızdırmayan, veri egemenliği ilkesine bağlı mimarisiyle tüm Bimser ürünleriyle ortak çalışabilen merkezi bir yapay zekâ servis katmanı olarak konumlanıyor. Böylece yapay zekâ, ürünlere sonradan eklenen bağımsız eklentiler olmaktan çıkıyor; platformun doğal ve entegre bir yetkinliği haline geliyor.

Bu yaklaşım, kurumların dağınık ve yönetimi zor yapay zekâ yatırımları yerine tek merkezden yönetilen, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yapay zekâ mimarisi kurmasını sağlıyor. Yapay zekâ, bu mimaride platformu, süreçleri ve veriyi uyum içinde yöneten bir orkestra şefi rolünü üstleniyor.

Yeni dijital ekip arkadaşları

2026’ya doğru yazılım dünyasında öne çıkan en önemli başlıklardan biri
Agentic AI
. Murat Atıcı, bu kavramı
“yazılımın dijital bir ekip arkadaşına evrilmesi”
olarak tanımlıyor. Buna göre yazılımlar, yalnızca verilen komutları yerine getiren pasif sistemler olmaktan çıkarak; hedefe odaklanan, bağlamı anlayan ve gerektiğinde inisiyatif alabilen
proaktif dijital varlıklara
dönüşüyor.
Bu dönüşüm, kurumların verimlilik anlayışını ve iş yapma biçimlerini kökten değiştiriyor. Ancak Atıcı’ya göre burada belirleyici unsur
denetim ve yönetişim
. Bimser’in geliştirdiği mimari sayesinde bu dijital ekip arkadaşları, kendi başına ve kontrolsüz çalışan yapılar değil;
kurumsal hafızaya, iş kurallarına ve yönetişim ilkelerine sadık
biçimde faaliyet gösteren güvenli yapılar olarak konumlanıyor.
Amaç; çalışanların üzerindeki bilişsel yükü azaltarak
insan zekâsının stratejik kazanımlara, yapay zekânın ise operasyona odaklandığı
sürdürülebilir bir hibrit iş gücü modeli oluşturmak.

Uçtan uca kurumsal çözümler

Bimser’in ürün portföyü, bu yaklaşımın somut ve entegre örneklerini sunuyor.

Synergy AI Low-Code Platform
, kurumların veri ve süreçlerini birbirine bağlayan; dijital omurgayı güçlendiren çevik ve ölçeklenebilir bir dönüşüm zemini sağlıyor. Low-Code yaklaşımı sayesinde iş birimleri yazılım geliştirme süreçlerine daha aktif şekilde katılırken, yapay zekâ destekli bileşenlerle süreçler sürekli iyileştirilebiliyor. Bu yapı, 2026’nın değişken iş dünyasında kurumlara sürdürülebilir bir rekabet avantajı kazandırıyor.
QDMS
ile kalite ve doküman yönetimi uçtan uca dijitalleşiyor; regülasyon uyumu ve izlenebilirlik güvence altına alınıyor.
bEAM
, varlık ve bakım yönetiminde öngörüsel yaklaşımlarla plansız duruşları azaltıyor.
eBA Plus
, iş süreçlerini akıllı otomasyonla hızlandırarak operasyonel çevikliği artırıyor.
QGRC
, risk, denetim ve uyum yönetiminde sürekli kontrol mekanizmaları sunarken;
Ensemble
strateji ve performans yönetimini entegre bir karar destek yapısıyla üst yönetime taşıyor.

2026 AI vizyonu

Murat Atıcı, Bimser’in 2026 AI vizyonunu şöyle özetliyor:

“Önümüzdeki dönemde kurum içinde çalışanlarla birlikte hareket eden ve birçok süreçte aktif rol alan AI Agent uygulamalarını daha sık göreceğiz. Satış ekiplerine katılan Agent AI’lar; teklif hazırlayan, satış öngörüleri üreten ve fırsatları önceliklendiren dijital ekip üyeleri olacak. Satış sonrası destek organizasyonlarında görev alan Agent AI çalışanlar ise talepleri sınıflandıran, önceliklendiren ve çözüm senaryoları geliştiren ilk temas noktaları olarak çalışacak. Üretim ve ürün geliştirme ekiplerinde konumlanacak Agent AI’lar; üretim listelerini önceliklendiren, kullanıcı davranışlarından içgörüler üreten ve ürün kararlarını besleyen sürekli analiz yapan ekip arkadaşları haline gelecek. Pazarlama organizasyonunda görev alacak Agent AI’lar ise içerik üretimi, performans analizi ve kampanya optimizasyonunu uçtan uca yöneten dijital uzmanlar olarak konumlanacak.”

Bimser’in hedefi; Low-Code, yapay zekâ ve Agentic AI kabiliyetlerini güçlü ürün portföyüyle birleştirerek kurumların yalnızca dijitalleşmesini değil, daha akıllı, daha dayanıklı ve geleceğe hazır organizasyonlara dönüşmesini sağlamak. Aynı zamanda bu dönüşümü sadece anlatan değil; kendi içinde de bizzat deneyimleyen AI-tabanlı bir organizasyon olmak.

Geçmişte dijitalleşmeyi erteleyen şirketler “teknik borç” ödüyordu. Bugün ise yapay zekâ dönüşümünü geciktirenler, maliyeti pazar kaybı olan bir “zekâ borcu” biriktiriyor. 2026, bu borcu yönetenlerle yönetemeyenlerin net biçimde ayrıştığı yıl olacak.

Gelecek, yapay zekâyı sadece kullananların değil; onu doğru yönetenlerin olacak.





