Dijital ekip arkadaşları sahaya iniyor

Yapay zekâ, insanla birlikte çalışan, karar alan ve aksiyon üreten yeni nesil dijital iş modellerinin merkezine yerleşiyor. Bimser CEO’su Murat Atıcı’nın “dijital ekip arkadaşları” olarak tanımladığı bu yapay zekâ dönüşümüne hızla uyum sağlayan şirketler, önümüzdeki dönemde rekabette belirgin şekilde öne çıkacak.
2025 bir kırılma yılı oldu
Murat Atıcı’ya göre 2025, yapay zekâ açısından net bir kırılma yılı oldu. Yapay zekâ artık pilot denemelerle sınırlı bir teknoloji olmaktan çıkıp; yönetim kurullarında karşılığı olan, performansı ölçülen ve somut iş sonuçları üreten stratejik bir yatırım alanına dönüştü.
Yatırımcılar yapay zeka çözümlerini fonluyor
Tek merkezden yönetim
Murat Atıcı, Low-Code (az kod) yaklaşımının artık yalnızca yazılım geliştirme hızını artıran bir araç olmaktan çıktığını; kurumlara esneklik, süreklilik ve dayanıklılık kazandıran stratejik bir yapı hâline geldiğini belirtiyor. Ancak Atıcı’ya göre bu yapıyı asıl oyun değiştirici hale getiren unsur, yapay zekânın platformun tamamına yayılan merkezi bir yetkinlik olarak ele alınması.
Bu çerçevede Atıcı şu değerlendirmeyi yapıyor:
Bu yaklaşım, kurumların dağınık ve yönetimi zor yapay zekâ yatırımları yerine tek merkezden yönetilen, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yapay zekâ mimarisi kurmasını sağlıyor. Yapay zekâ, bu mimaride platformu, süreçleri ve veriyi uyum içinde yöneten bir orkestra şefi rolünü üstleniyor.
Yeni dijital ekip arkadaşları
Uçtan uca kurumsal çözümler
Bimser’in ürün portföyü, bu yaklaşımın somut ve entegre örneklerini sunuyor.
2026 AI vizyonu
Murat Atıcı, Bimser’in 2026 AI vizyonunu şöyle özetliyor:
Bimser’in hedefi; Low-Code, yapay zekâ ve Agentic AI kabiliyetlerini güçlü ürün portföyüyle birleştirerek kurumların yalnızca dijitalleşmesini değil, daha akıllı, daha dayanıklı ve geleceğe hazır organizasyonlara dönüşmesini sağlamak. Aynı zamanda bu dönüşümü sadece anlatan değil; kendi içinde de bizzat deneyimleyen AI-tabanlı bir organizasyon olmak.
Geçmişte dijitalleşmeyi erteleyen şirketler “teknik borç” ödüyordu. Bugün ise yapay zekâ dönüşümünü geciktirenler, maliyeti pazar kaybı olan bir “zekâ borcu” biriktiriyor. 2026, bu borcu yönetenlerle yönetemeyenlerin net biçimde ayrıştığı yıl olacak.
Gelecek, yapay zekâyı sadece kullananların değil; onu doğru yönetenlerin olacak.