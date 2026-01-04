Dijital narsizm: Mavi tık anksiyetesi

İnsanlık tarihinin en “bağlantılı” dönemini yaşıyoruz. Mesafeler kısaldı, saniyeler içinde dünyanın öbür ucuyla göz göze gelebiliyoruz. Ancak garip bir ters orantı işliyor: Ekranlarımız parladıkça, göz kontaklarımız sönüyor. Aynı masada oturan, aynı havayı soluyan insanların birbirine en uzak olduğu bir 'sessizlik çağı'ndayız. Akıllı telefonlar, dünyayı avucumuza sığdırırken; yanımızdaki insanın kalbine giden yolu labirente çeviriyor.

Artık konuşmuyoruz, 'iletişiyoruz'; dinlemiyoruz, aynı zamanda 'maruz kalıyoruz'. İletişimin bu yeni ve kopuk hali, kendi kavramlarını da beraberinde getirdi. Teknoloji yazarlarına göre, önümüzdeki yıllarda bu kavramlara yenileri eklenerek çoğalacak. Cebinizdeki cihazın sizi sevdiklerinizden nasıl birer “dijital adaya” dönüştürdüğünü anlamak için modern zamanların bu yeni lügatına göz atmaya ne dersiniz? İşte cebimizde taşıdığımız o küçük ekranların hayatımıza kattığı yeni “iletişimsizlik” terimleri: