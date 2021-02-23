​Dijitalde büyük sıçrama başlıyor

Pandeminin hızlandırdığı dijitallleşme çalışmaları bankacılıkta zirve yaptı. Bu sürede evden çalışmayı deneyimleyen sektör tüm işlemlerin dijital ortamda yapılabileceğini görerek tamamen şubesiz bankacılığa geçiş için alt yapısını kurmaya başladı. Uçtan uca dijitalleşen müşteri olma süreciyle birlikte sektörde yeni bir dönem başlayacak. Kullanıcılar bu yeni yasal düzenleme sayesinde bankacılık işlemlerini diledikleri yerden ve istedikleri zamanda gerçekleştirebilecek. Bu alanda çalışmalarını çok daha önceden başlatan ve her yıl 250 milyon dolarlık yatırım yapan Akbank da yasa sonrası ıslak imza dahil tüm işlemlerin dijital ortamlardan yapılması uygulamasına ilk başlayan banka olacak. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Yeni yasal düzenlemenin resmi gazetede yayınlaması ile birlikte yakın zamanda hayatımıza girecek uzaktan müşteri olma süreciyle sektörde yeni bir dönemi başlatacak. Artık ıslak imzaya gerek duymadan bütün bankacılık işlemleri istenilen yer ve zamanda yapılabilecek” dedi.

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DİJİTAL REKABET MÜŞTERİYE YARAR

Yeni değişimin rekabeti artıracağını ve bundan en çok banka müşterilerinin faydalanacağını aktaran Binbaşgil, “1 Mart itibarıyla başlaması öngörülen uzaktan müşteri olma süreci de bu eğilimi destekleyecek ve sektörde yeni bir dönemi başlatacak. Bu alana yatırım yapan bankalar öne çıkacak. Bu yeni dönemde öncelikli hedefimiz şu ana kadar hiç bankacılık hizmetiyle tanışmamış olan kişileri bankamızın müşterisi yapmak. 18 yaş üstü yaklaşık 60 milyon vatandaş var bunların henüz yüzde 60’ı banka müşterisi. Yüzde 60’ın içerisinde dahi çok gelişecek alan bulunuyor. Her yıl bankacılık müşteri sayı 1-1,5 milyon civarında artıyor. Hane halkı tasarruflarının toplam içerisindeki payı yüzde 51, bireysel krediler payı ise yüzde 17. Bu rakamlar çok düşük yeni dönemin en çok kazananı sektörde artan rekabet nedeniyle müşteriler olacak” şeklinde konuştu.

Hakan Binbaşgil

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İSTİHDAM AZALMAYACAK

Binbaşgil yeni dönemin banka çalışan sayısını azaltıcı etkisinin de sınırlı olacağını söyledi. Yeni dönemde işlevsiz kalacak personelin verilecek eğitimlerle sisteme adapte edileceğini belirten Binbaşgil,

ifadesini kullandı.