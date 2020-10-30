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Teknoloji DNA araştırmaları insan ile köpek arasındaki dostluğunu kanıtladı
BİLİM

DNA araştırmaları insan ile köpek arasındaki dostluğunu kanıtladı

Her zaman söylenen bir laf vardır: 'Köpekler insanın en iyi dostudur' diye. Bilim insanlarının yaptığı DNA araştırmalar bu durumu bilimsel olarak da kanıtladı. Yapılan araştırmalara göre köpekler insan ile ilk temas kuran hayvan türü.

Haber Merkezi AA
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Köpekler ile insanoğlu arasındaki dostluk bilimsel olarak da tespit edildi.

Sonuçları "Science" dergisinde yayımlanan araştırma, köpeklerin evcilleştirilmesinin izinin, son Buzul Çağı'nın sonuna doğru 11 bin yıl öncesine kadar sürülebileceğini ortaya koydu.

  • Köpeklerin herhangi bilinen bir türden çok daha önce evcilleştirildiğini doğrulayan bulgular, uluslararası bir ekibin çeşitli eski kültürlerle bağlantılı 27 köpek kalıntısının tüm genomlarının incelenmesi, bunların hem birbiriyle hem de modern köpeklerle karşılaştırılması sonucu elde edildi.

Bulgular, köpeklerin o dönemde kuzey yarımkürede yaygın olduğunu, halihazırda 5 farklı türe ayrıldığını gözler önüne serdi.

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Eski zamanlardaki DNA'lardan tespit edildi

Sömürge döneminde, Avrupa köpeklerinin yayılmasına rağmen yöreye özgü türlerin izine bugün hala Amerika Kıtası'nda, Asya, Afrika ve Okyanusya'da rastlandığı belirtildi.

  • Araştırma ekibinden Dr. Pontus Skoglund, "Tüm insanlar hala avcı toplayıcıyken, gerçekte vahşi bir etoburu, dünyanın birçok bölgesinde çok korkulan kurtları evcilleştiriyor. Asıl soru, insanlar bunu neden yaptı? Bu nasıl oldu? Nihayetinde ilgilendiğimiz şey bu." diye konuştu.

Ekibin bir diğer üyesi Greger Larson da "Köpekler bizim en eski ve yakın hayvan dostumuz. Eski zamanlarda yaşamış köpeklerin DNA'sı, ortak tarihimizin ne kadar geriye dayandığını gösteriyor. Eninde sonunda bu derin ilişkinin nerede ve ne zaman başladığını anlamamıza yardım da edecektir." değerlendirmesini yaptı.

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