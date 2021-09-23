Dünya silahlarımız için sıraya girdi: Avrupa'dan Uzak Doğu ve Afrika'ya

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST’e katılanlar ROKETSAN’ın standına büyük ilgi gösterdi. Savunma teknolojilerine ilgi duyanların uğrak noktaları arasında bulunan ROKETSAN standına giden katılımcılar firmanın ürettiği roket ve füzeler hakkında bilgi edindi. Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci MAM-T hakkında ve MAM ailesi hakkında bilgiler verdi. ROKETSAN’ın önümüzdeki 5 yıllık süreçte gelirlerini yüzde 50 artırmak olduğunu söyleyen İkinci, Avrupa ülkelerinden ürünlerine yönelik ciddi bir talep olduğunu da ifade etti.

Murat İkinci

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ROKETSAN’ın ürünlerine ciddi bir talep olduğunu dile getiren Murat İkinci, “Hem iç piyasadaki hem ihracattaki talep çok fazla. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Ürünlerin sahadaki başarısı ülkelerden gelen ilgiyi artırıyor. Türkiye’nin savunma sanayii pazarındaki payı büyüyor. Sahadaki başarılarla beraber diğer ülkelerin bu alana olan ilgisi, ihracatımızın çok ciddi şekilde hızlı bir şekilde artacağının göstergesi. Şu an birçok projemiz ARGE aşamasını tamamlamış ve seri üretim fazına geçmek üzere. Onlar seri üretime geçince Türkiye’nin ihracatında savunma sanayiinin ciddi bir pay sahibi olacağını söylemek yanlış olmaz” dedi.

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YÜKSELİŞİMİZ SÜRECEK

Uluslararası pazarda kendini kanıtlamamış ürünlerin pazarda kalma şansı yok diyen Murat İkinci, “Biz savunma sanayi ihracatı yüksek olan ülkelerin ürünleri ile uluslararası pazarda yarışıyoruz ve ciddi başarılar da elde ettik. Türkiye’nin pazar payının artması bu rekabette teknik ve fiyat olarak iyi şartlarda ürün sunduğundan dolayı artıyor. Zaten bu artışın hızlı bir şekilde yükseleceğini de düşünüyoruz. Çünkü savunma sanayisi genç ve daha yüksek teknolojiyi baz alan bir savunma sanayii anlayışımız var. Aynı zamanda yetişmiş ve bu üretime katkı sağlayacak insan kaynağımız da ciddi bir genişleme söz konusu” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 6 İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in ikinci gününde gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı. TEKNOFEST ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Havalimanında önce Türk Yıldızları bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi, ardından SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaparak vatandaşlara unutulmayacak anlar yaşattı. TEKNOFEST'te nefes kesen gösteriler İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in ikinci gününde havalanan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti.



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AVRUPA, ASYA PASİFİK VE AFRİKA

Fiyat performansı olarak ROKETSAN’ın ürünlerinin diğer ülkelerin ürettiği ürünlere göre daha avantajlı olduğunu ifade eden İkinci, “BAYKAR Polonya’ya satış yaptı. Macaristan’a satış yapılmak üzere. Avrupa ülkeleri dahil diğer ülkelerin Türk savunma sanayisine çok yüksek bir ilgisi var. Bununla beraber bizim mühimmatlarımız SİHA ve İHA’larla birlikte bu pazarlara da girmiş oluyor. Sadece Avrupa ve Batı dünyası değil, Uzak Doğu’da, Asya Pasifik’te ve Afrika’da bize ilgi gösteren ciddi ülkeler var. Kısacası ROKETSAN’a dünyanın her yerinden ciddi bir talep var” dedi.

Akıncı’ya MAM-T eklendi

ROKETSAN’ın mini akıllı mühimmat ürün ailesinin son üyesi MAM-T hakkında bilgi veren İkinci, “Akıncı TİHA için seri üretime başlandı. MAM-T’ler İHA’larla birlikte TSK’ya ciddi bir avantaj sağlıyor. Yaklaşık 100 kg ağırlığındaki MAM-T’ler Akıncı ve Aksungur’dan atılacak. Akıncı ile ilk testlerini bitirdik ve başarı ile tamamlandı. Şimdi seri üretime başladık. Akıncı da ilk teslimatlarını yaptı. Akıncı kullanılmaya başlamasıyla birlikte beraber MAM-T’de Akıncı’nın en önemli mühimmatlarından biri olacak.” dedi.

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