Dünya'da ilk: İnsan beyni ile kontrol edilen robot

Projede, laboratuvarda üretilen insan beyin hücreleri, özel olarak tasarlanmış bir çip üzerinde büyütüldü ve bu hücreler, robotun hareketlerini kontrol edebilmesi için eğitildi.

Araştırma ekibinin lideri Dr. John Smith, bu teknolojinin sadece robotik alanda değil, aynı zamanda nörolojik bozuklukların tedavisinde de devrim yaratabileceğini dile getirdi.





Smith, "Bu teknolojiyi kullanarak felçli hastaların yeniden hareket kabiliyeti kazanmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz" dedi.









Proje, tıp ve teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Uzmanlar, bu teknolojinin gelecekte insan-makine etkileşiminde yeni bir dönemi başlatabileceğini ve insan beyninin sınırlarını daha da genişletebileceğini söylüyorlar.



