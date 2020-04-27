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Teknoloji Ebeveynlerin yüzde 52si çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor
İNTERNET

Ebeveynlerin yüzde 52'si çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor

Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout: "Bu tür malzemeler, kimlik hırsızlığı ve siber zorbalık için kullanılabiliyor veya zarar verme potansiyeline sahip dijital izlere dönüşebiliyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Kaspersky tarafından düzenlenen ankete göre, Türkiye'de anne babaların yüzde 52'si sosyal medyada çocuklarına ait fotoğraflar ve bilgiler paylaşıyor.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, şirket, ebeveynlerin dijital dünyayla etkileşime geçerken karşılaştıkları zorluklara ışık tutan özel bir anket düzenledi.

Yapılan çalışmada fotoğraf paylaşımı, çocukların dijital yaşantısı, siber zorbalık ve sonuçları, konum takibi ve diğer takip araçlarının kullanımı gibi dijital ebeveynliğin farklı alanlarına odaklanıldı.

Anket sonuçlarına göre, Türkiye'de ebeveynlerin davranışları bazen tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Anne babaların yüzde 52'si sosyal medyada çocuklarına ait fotoğraflar ve bilgiler paylaşıyor. Bunların yüzde 12'si bu fotoğraf ve bilgileri herkesin erişimine açıyor.

Böyle kişisel bilgileri paylaşma nedenleri sorulduğunda ise ebeveynlerin yüzde 51'i paylaşımları anı olması için, yüzde 43'ü çocuklarının başarılarından gurur duyduğu için, yüzde 37'si çocuklarının ne kadar büyüdüğünü akrabalarına göstermek istediği için ve yüzde 24'ü de çocuklarının fotoğrafta iyi çıktığı için yaptığını söylüyor.

Dile getirilen diğer fikirler arasında çocuklu fotoğrafların diğerlerine göre daha fazla beğeni ve yorum alması yüzde 30'da yer alıyor. Ayrıca, ebeveynlerin yüzde 27'si, sosyal medyadaki çocuklu fotoğraflara gelen olumlu tepkilerin iyi bir anne baba olduklarını hissetmelerine yardımcı olduğunu belirtti.

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Ebeveynler bazen toplumsal onay için gereksiz riskler alıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, ebeveynlerin bazen toplumsal onay için gereksiz riskler aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Paylaşılan şeylerin yanlış kişilerin eline düşüp istenmeyen sonuçlara yol açması ihtimalini göz ardı etmemek çok önemli. Bu tür malzemeler, kimlik hırsızlığı ve siber zorbalık için kullanılabiliyor veya zarar verme potansiyeline sahip dijital izlere dönüşebiliyor. Ayrıca, çocuklara bilgilerinin sosyal medyada paylaşılmasını isteyip istemediği de sorulmalı. Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 43'ü bunu yapmıyor fakat bunun çok önemli ve hatta zorunlu olduğunu unutmamak gerek."

Çocukların verilerini korumak ve güvenle paylaşmak için Kaspersky'nin tavsiyeleri şöyle:

"Sosyal medya profillerinize erişimi kısıtlayın ve yalnızca arkadaşlarınızın görmesine izin verin. Arkadaş listenize yalnızca şahsen tanıdığınız kişileri eklemeye özen gösterin. Instagram uygulamasında iki faktörlü kimlik doğrulama gibi genel güvenlik ayarlarını etkinleştirin ve güvenli bir parola kullanın.Çocuğunuza zarar verebilecek materyaller paylaşmayın. Bunlar arasında herkesin görmesi gerekmeyen kişisel fotoğraflar, videolar ve diğer bilgiler de yer alır. Çocuğunuzun iletişim bilgilerini, okulunun adını ve benzer bilgileri de paylaşmayın. Kaspersky Total Security gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanmaya başlayın. Kaspersky Safe Kids çözümünü içeren bu çözüm, ailenizin ve sizin özel verilerinizi korumaya yardımcı olur, çocuklarınıza internette ve ötesinde güvenlik sağlar. Bu zorlu dönemde güvende olmak herkesin birinci önceliği olduğundan, Kaspersky, birden fazla cihazda kullanılabilen en iyi güvenlik çözümünü 3 ay ücretsiz sunuyor."

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