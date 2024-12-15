Ekran okuyabilen teknoloji

Yapay zekâ alanında yeniliklere her geçen bir yenisi eklenirken, gelinen aşamayı hayranlık ve biraz da şaşkınlıkla takip ediyoruz. Teknoloji şirketlerinin bu konudaki rekabeti sayesinde yapay zekâ hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. Son olarak, Microsoft'un şu anda ABD’de kullanıma sunduğu Copilot Vision, ziyaret edilen siteleri algılayıp, soruları yanıtlıyor.





MERAK ETTİKLERİNİ SOR SONRASINDA SOHBET ET

Örneğin, bir web sitesinde geziniyorsunuz, aradığınız bilgiyi sorabilirsiniz. Yalnızca Microsoft Edge’de mevcut olan bu teknoloji sayesinde Web’de gezinirken yapay zekâ ile birlikte hareket ediyorsunuz. İnternette gezinirken adeta ikinci gözünüz olan Copilot Vision, ekranı tarayıp verileri analiz ediyor. Sonrasında sorularınızı yanıtlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu sistemin en güzel yanlarından biri verilerinizin saklanmaması. Her oturum sonrasında veri, ses, görüntü veya metinler siliniyor.





ABD’DE KULLANIMI BAŞLADI

Copilot Vision’ı etkinleştirdiğinizde; okuduklarınızla ilgili soruları yanıtlamak, daha sonra ne yapmanız gerektiğini önermek ve sayfadan ayrılmadan size yardımcı olmak için sesi kullanıyor. Copilot Vision, türünün ilk yapay zekâ deneyimi şeklinde karşımıza çıkıyor. ABD’den sonra aşamalı olarak birçok ülkede kullanıma girecek. Sistem şu anda ücretli abonelikle çalışıyor. Öte yandan, OpenAI, yapay zekâ aracı Sora ile metinden video yarışında yeni bir sayfa açtı.





METINDEN VIDEO OLUŞTUR

Şirketin sitesinden yapılan açıklamaya göre, “sora.com” adresinden hizmete sunulan Sora Turbo, daha hızlı işlem yapabilme kabiliyetine sahip olurken, kullanıcılar metin girdileriyle 1080p çözünürlükte ve 20 saniyeye kadar videolar oluşturabiliyor. Metinden video üreten yapay zekâ yarışında Çin de geliştirdiği ürünlerle dikkati çekiyor. Metin tabanlı açıklamaları yüksek kaliteli videolara dönüştüren yapay zekâ aracı Kling AI, Çinli Kuaishou Technology tarafından geliştirildi.



