Elon Musk solunum cihazlarının ilk bölümünü bağışladı

Tesla şirketinin kurucusu Musk, BBC'nin haberine göre bağışladığı solunum cihazlarının ilk bölümünün hafta sonuna kadar teslim edileceğini söyledi.

Solunum cihazları, Çin'de, ABD hükümetinin onayladığı imalathanelerden satın alındı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından Musk'a teşekkür edip "Minnettarız. Gelecek haftalarda hayatları kurtarabilmek için elimize geçecek her solunum cihazına ihtiyacımız olacak" dedi.

ABD'de Covid-19 vakasının en çok görüldüğü olduğu yer New York.

New York Valisi, Cuma günkü açıklamasında , eyalet genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısının 519 olduğunu söyuledi.

Perşembe günü itibariyle de ABD, Çin'i de geçerek dünyada koronavirüs vakasının en çok görüldüğü ülke oldu.

Virüs doğrudan akciğerleri etkilediği için tedavisinde solunum cihazlarına ihtiyaç duyuluyor.

New York Valisi

Vali: 30 bin solunum cihazına ihtiyacımız var

New York Valisi Andrew Cuomo, eyaletin salgınla mücadele için 30.000 solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Elon Musk geçen hafta, ResMed, Philips ve Medtronic adlı üç farklı imalatçıdan 1.255 solunum cihazı satın aldı ve hepsinin eyaletteki hastanelere dağıtılacağını söyledi. Elon Musk, ay başındaki açıklamasında da Tesla'nın Buffalo'daki fabrikasını ek solonum cihazları üretmek için açacağını duyurmuştu. Fabrika asıl olarak güneş pilleri üretiyor.

Tesla, New York ve California'daki tüm fabrikalarında üretimi durdurdu. Solunum cihazları maskesi bağışı, Elon Musk'ın da koronavirüsle ilgili görüşlerinin değiştiğine işaret ediyor.

REKLAM

Musk, Mart başında koronavirüsün yarattığı paniği 'aptalca' diye nitelemişti.

Bir başka tweetinde de çocukların virüse karşı 'bağışıklıkları olduğunu' yazmıştı. Ancak bu doğru bir bilgi değil. ABD'de solunum cihazı ve hastanelerde ihtiyaç duyulan diğer tıbbi malzemeleri üretecek tek otomobil şirketi değil.

Ford ve General Motors da bu tedariki sağlamak için üretime geçmeye hazırlanıyor.