Elon Musk Twitter'ın yeni özelliğini duyurdu

Elon Musk, tweet görüntülenme sayısını herkese açık bir hale getirdi. Böylelikle bir tweet'in kaç kez görüntülendiği tüm kullanıcılar tarafından görülebilecek.

Tweet’lerin herkese açık görüntülenme sayıları, paylaşımların altındaki beğeni, retweet ve alıntı sayısının yanında gösteriliyor.

Sadece paylaşılan videolarda görüntülenme sayısı herkese açık bir biçimde gösteriliyordu.

Musk yeni paylaşımında, Twitter'da artık tweetlerin görüntülenme sayısının gösterileceğini duyurdu.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.



Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don't tweet, reply or like, as those are public actions.

Musk yaptığı paylaşımda, "Twitter, görüntüleme sayısını kullanıma sunuyor, böylece bir tweet'in kaç kez görüldüğünü görebilirsiniz! Bu video için normaldir." ifadelerini kullandı.

ANKET YAPIP İSTİFA EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Zorlu satın alma süreci sonunda Twitter'ın yeni sahibi olan ve CEO'luk koltuğuna oturan Elon Musk 20 Aralık günü yaptığı "görevi bırakmalı mıyım" anketi yaptı.

17 milyondan fazla Twitter kullanıcısının oy verdiği ankette katılımcıların yüzde 57.5’i Musk’ın görevi bırakması gerektiğini söyledi. Bu sonuçlardan sonra bir süre sessizliğini koruyan Musk, yerine yeni birini bulana kadar bu görevi sürdüreceğini söyledi.

"APTAL BİRİNİ BULMALIYIM"

Musk, “Bu işi alacak kadar aptal birini bulur bulmaz CEO görevinden ayrılacağım! Ondan sonra sadece yazılım ve server ekipleriyle çalışacağım” dedi.

