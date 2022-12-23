Elon Musk Twitter'ın yeni özelliğini duyurdu

Elon Musk, tweet görüntülenme sayısını herkese açık bir hale getirdi. Böylelikle bir tweet'in kaç kez görüntülendiği tüm kullanıcılar tarafından görülebilecek.
Tweet’lerin herkese açık görüntülenme sayıları, paylaşımların altındaki beğeni, retweet ve alıntı sayısının yanında gösteriliyor.
Sadece paylaşılan videolarda görüntülenme sayısı herkese açık bir biçimde gösteriliyordu.
Musk yeni paylaşımında, Twitter'da artık tweetlerin görüntülenme sayısının gösterileceğini duyurdu.
Musk yaptığı paylaşımda,
"Twitter, görüntüleme sayısını kullanıma sunuyor, böylece bir tweet'in kaç kez görüldüğünü görebilirsiniz! Bu video için normaldir." ifadelerini kullandı.
EKONOMİ
Elon Musk'tan 'istifa' açıklaması: İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz görevi bırakacağım
ANKET YAPIP İSTİFA EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Zorlu satın alma süreci sonunda Twitter'ın yeni sahibi olan ve CEO'luk koltuğuna oturan Elon Musk 20 Aralık günü yaptığı "görevi bırakmalı mıyım" anketi yaptı.
17 milyondan fazla Twitter kullanıcısının oy verdiği ankette katılımcıların yüzde 57.5’i Musk’ın görevi bırakması gerektiğini söyledi. Bu sonuçlardan sonra bir süre sessizliğini koruyan Musk, yerine yeni birini bulana kadar bu görevi sürdüreceğini söyledi.
"APTAL BİRİNİ BULMALIYIM"
Musk, “Bu işi alacak kadar aptal
birini bulur bulmaz CEO görevinden ayrılacağım! Ondan sonra sadece yazılım ve server ekipleriyle çalışacağım” dedi.
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Musk, şirketin CEOluğundan istifa edip etmeme konusunda bir oylama başlatmış ve katılan 17,5 milyon kullanıcının yüzde 57si Muskın istifasını istemişti.
Dün sonuçlanan anketten bu yana Musk, doğrudan bu konuya ilişkin yorum yapmadı. Fakat Twitter kurallarının değiştirileceğini ve bundan böyle sadece para vererek tikli hesap hakkı elde eden kullanıcıların şirket politikalarıyla ilgili oylamalara katılabileceklerini söyledi.
Bir kullanıcı, Elon Muskın yöneticiliği konusundaki oylamaya çok fazla bot hesabın katılmış göründüğünü söylemişti. Musk bu iddiayı ilginç bulduğunu da söyledi.
Milyarder iş insanı Elon Musk, şirketin CEOluğundan istifa edip etmeme konusundaki oylamayı başlatırken sonucu kabul ederek gereğini yapacağını söylemişti.
Elon Musk daha önce Twitterda yaptığı oylamaların sonuçlarına uymuştu. Musk, CEOluktan istifa etse bile Twitterın sahibi olmaya devam edecek.
Twitterın eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Bruce Daisley, olası değişikliği bir futbol takımının menajer değiştirmesine benzetti.
Yönetim kurulu başkanı değişmez ve Elon Musk her zaman geriden rolünü sürdürür diye konuştu.
Muskın oylamalarda kural değişikliği konusundaki yorumu ise Twitterda mavi tikli bir kullanıcının önerisiyle gündeme geldi.
Şirket politikasıyla ilgili oylamalarda sadece mavi tikli aboneler oy kullanmalı. Bizim bu oyunda kaybedeceğimiz şeyler var şeklindeki kullanıcı yorumu üzerine Elon musk Doğru bir nokta. Twitter bu değişikliği yapacak cevabını verdi.
Twitterın, para karşılığında mavi tikli-onaylı hesap satışı geçen hafta ikinci kez yürürlüğe girdi. Mavi tik ayda 8 dolara ya da Apple cihazlarından Twittera girenler için ayda 11 dolara maloluyor.
Musk öncesi mavi tik Twitter tarafından ücretsiz olarak, çok takipçili hesaplara, bir tür gerçek hesap onayı olarak veriliyordu.
Aynı zamanda elektrikli otomobil Tesla ve uzay roketleri yapan Space X şirketlerinin de sahibi olan Elon Musk, Ekim ayında 44 milyar dolar ödeyerek Twitterı satın aldığından beri, yaptığı değişikliklerle geniş bir kesimden eleştirilere hedef oluyor.
Aynı zamanda elektrikli otomobil Tesla ve uzay roketleri yapan Space X şirketlerinin de sahibi olan Elon Musk, Ekim ayında 44 milyar dolar ödeyerek Twitterı satın aldığından beri, yaptığı değişikliklerle geniş bir kesimden eleştirilere hedef oluyor.
Şirket çalışanlarının yaklaşır yarısını işten çıkararak işe başlayan Musk, özellikle içerik denetimine yaklaşımı bakımından eleştirildi. İnsan hakları grupları Muskı attığı adımlarla nefret söylemi ve yanlış bilgi içeriği tehlikesini artırmakla suçluyorlar.
Geçen Cuma günü Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, şirketi, Twitter ile ilgili haber yapan bazı gazetecilerin hesaplarını kapattığı için kınadı.
TWİTTER, MUSKLA İLGİLİ HABERLER YAPAN BAZI GAZETECİLERİN HESAPLARINI DONDURDUMuskın Twitter ile ilgili faaliyetleri bir yandan da elektrikli otomobil şirketi Teslayı ihmal ettiği suçlamalarına sebep oldu. Tesla hisseleri bu yıl yüzde 60 değer kaybetti ve buna Twitter saplantısı yüzünden Muskın sebep olduğunu söyleyenler var.
Geçen hafta Teslanın üçüncü en büyük hisse sahibi birey olan Leo KoGuan Muskı Tesla CEOluğundan istifa etmeye çağırdı.
KoGuan Elon Teslayı terk etti ve Teslanun şu anda bir CEOsu yok. Teslanın tam zamanlı çalışan bir CEOya ihtiyacı var ve bunu hak ediyor diye konuştu.
Twitter için yeni karar: Sadece mavi tik olanlar kullanacak
Twitter kullanıcıların çoğunun CEO görevinden çekilmesi yönünde oy kullandığı oylamadan sonra Elon Musk, bundan sonra şirketin politikalarıyla ilgili yoklamalarda sadece mavi tikli kullanıcıların oy kullanabileceğini söyledi.