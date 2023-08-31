Elon Musk X'in yeni özellikleri duyurdu: Görüntülü ve sesli arama geliyor

Yapılan yasal düzenlemeler sonucu, yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye’de en az bir temsilci belirleme yükümlülüğü getirilmiştir. Dolayısıyla, Türkiye’de açılacak bir temsilcilik aracılığıyla ilgili kurumlarımızın irtibata geçmesi ve esaslı olan bilgilere ulaşabilmeleri daha mümkün olabilecektir. Böylece daha kısa sürede ve etkin olarak sonuca ulaşmaya gidilebileceği gibi zaman ve emek açısından da daha verimli bir yol izlenebilecektir.