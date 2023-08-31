Elon Musk X'in yeni özellikleri duyurdu: Görüntülü ve sesli arama geliyor

Elon Musk (Arşiv)
Elon Musk’ın duyurusuna göre sürekli güncellenen ve yeni özelliklere kavuşan X'e (Twitter) yakında iki yeni özellik eklenecek.
Daha önce gündeme gelen sesli ve görüntülü arama özelliği, Elon Musk’ın X hesabı üzerinden doğrulandı. Ünlü milyarder, X üzerinden paylaştığı gönderide görüntülü ve sesli aramaların detaylarını açıkladı.
Musk’ın paylaşımına göre platformdaki görüntülü ve sesli aramalar direkt olarak iOS, Android, Mac ile PC‘de çalışacak ve bunun için herhangi bir telefon numarasına gerek olmayacak.