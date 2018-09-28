Teknoloji Elon Muska dolandırıcılık davası açıldı
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Elon Musk'a dolandırıcılık davası açıldı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi ve CEO'su Elon Musk hakkında menkul kıymetler dolandırıcılığı suçlamasıyla dava açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Elon Musk
Elon Musk

Aklına geleni söylemesi ve bazı kritik konularda yaptığı sivri çıkışlarıyla tanınan ünlü girişimci Elon Musk'ın başı bu sefer ciddi bir şekilde derde girdiği. Geçen ağustos ayında yaptığı bazı açıklamalar yüzünden başı dertte olan Musk'a bir darbe daha geldi.

Tesla CEO'luğundan alınabilir

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Elon Musk hakkında menkul kıymetler dolandırıcılığı suçlamasıyla dava açtı. Komisyon, Musk'ın, ağustos ayında Twitter üzerinden yaptığı Tesla hisselerini geri toplamak ve borsadan çekmek için mali kaynağı bulduğuna dair açıklamanın "doğru olmadığını ve yanlış yönlendirici" olduğunu savundu.

Dava ile Musk'ın halka açık bir şirkette yöneticilik yapmasının yasaklanması talep ediliyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan ünlü girişimci Elon Musk, hakkında açılan davanın adil olmadığını, "doğrunun, şeffaflığın ve yatırımcıların iyiliği için" hareket ettiğini savundu. "Dürüstlük benim hayatımdaki en önemli değer olmuştur ve bunu hiçbir zaman tartışma konusu yapmadığım bilinir" diyen Musk, şirket hisselerini toplamak için yatırımcılara hisse başına, mevcut değerinin beşte bir daha fazlası olan 420 dolarlık ödeme yapmayı teklif edeceğini duyurmuştu.

Bu sefer başı büyük belada

Geçmişte de bu tarz sivri çıkışlar yapan Musk'ın bu sefer başının büyük belada olduğu düşünülüyor. Zira Tesla'yı borsadan çekeceğini iddia ederek önemli bir spekülasyona imza atan girişimcinin bu hareketi Tesla hisselerinin düşmesine neden olmuştu. ABD'de bu tarz açıklamalar ciddi tepkiyle karşılanıyor ve borsaya açık şirketlerin üst düzey yöneticilerinin aklına geleni söylemesi pek hoş görülmüyor.

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