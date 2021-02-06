Teknoloji En fazla indirilen uygulamaların listesi yayınlandı WhatsApp düşüşü devam ediyor
İNTERNET

En fazla indirilen uygulamaların listesi yayınlandı: WhatsApp düşüşü devam ediyor

Yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle milyonlarca kullanıcıyı kaybeden WhatsApp'taki düşüş sürüyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre listenin ilk sırasında WhatsApp'ın en iyi alternatiflerinden biri olan Telegram yer alıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
En fazla indirilen uygulamalar
En fazla indirilen uygulamalar

Mobil pazarlara ilişkin araştırmalar yapan Sensor Tower, Ocak 2021'i kapsayan 'en çok indirilen uygulamalar' listesini paylaştı. Listedeki maddeler üzerinden çıkarım yapıldığında aslında dikkat çeken bir dizi ayrıntı var. Özellikle WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesiyle başlayan sürecin etkisi bu raporda net bir biçimde görülebiliyor.

Sensor Tower tarafından yayınlanan rapora göre en fazla indirilen uygulamalar listesinin ilk sırasında Telegram var.

Zirvede Telegram var

Genel indirme kategorisine bakıldığında Telegram'ın zirvede olduğu görülebiliyor. Hemen ardından özellikle Z kuşağının gözdesi olan TikTok geliyor. Liste Signal, Facebook, WhatsApp ve Instagram şeklinde devam ediyor. Ayrıca Zoom da yine en fazla indirilen uygulamalar arasında yer alıyor. Milyonlarca kişi, pandeminedeniyle görüntülü görüşme için Zoom'u tercih ediyor.

WhatsApp'ın düşüşü sürüyor

En önemli ayrıntılardan biri ise WhatsApp'ın düşüşü. Normalde WhatsApp listenin çok daha üst sıralarında yer alıyordu fakat yeni gizlilik sözleşmesi milyonlarca kişinin WhatsApp yerine alternatiflere yönelmesine neden oldu. Listenin birinci sırasında Telegram'ın yer almasının arkasında da gizlilik sözleşmesi kararı yer alıyor denilebilir.

Genel değerlendirme haricinde App Store ve Google Play'deki indirmelerde de WhatsApp yerini kaybediyor gibi görünüyor.

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